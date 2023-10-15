Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Altinova
  5. Дуплексы

Дуплексы в Altinova, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€159,000

Параметры недвижимости в Altinova, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти