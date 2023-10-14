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Дуплексы в Кагытхане, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 5
Элитная Недвижимость в 50 м от Станции Метро в Кягытхане. Жилой проект расположен в Стамбуле…
€673,000
Realting.com
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