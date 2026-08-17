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Дуплексы в Чифтликкёе, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$219,780
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Дуплекс 6 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$293,274
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Дуплекс 7 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Этаж 4/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$325,043
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