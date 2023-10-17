Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Картепе
  5. Дуплексы

Дуплексы в Картепе, Турция

Balaban Mahallesi
3
Дуплекс В архив
Очистить
5 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€138,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€147,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 254 м²
Этаж 6/6
Элитный пентхаус с террасой 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€416,200
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 166 м²
Этаж 6/6
Элитный пентхаус с террасой 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€175,100

Параметры недвижимости в Картепе, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти