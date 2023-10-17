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Дуплексы в Бешикташ, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бешикташ, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бешикташ, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 5/5
Двухуровневая Квартира в Отличном Месте в Стамбуле, Бешикташ. Квартира в Бешикташе расположе…
€940,000
Realting.com
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