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Дуплексы в Termal, Турция

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6 объектов найдено
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Termal, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 4/4
Оформленные со Вкусом Квартиры 4+1 в Термаль. Купить недвижимость в самом престижном районе …
€166,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€282,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€446,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/7
Стильные Квартиры с Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры расположены в районе Чынарджы…
€176,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Termal, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/6
Меблированная Квартира-Дуплекс в Ялова, Турция с Видом на Природу. Полностью меблированная к…
€138,000
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