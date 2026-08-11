Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Термал
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Термале, Турция

;
Дуплекс Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/6
Меблированная двухуровневая квартира с 2 спальнями в Ялова, Термаль Квартира расположена в Я…
$110,174
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Квартиры в проекте с бассейном и целебной водой в Ялове, Термаль Ялова — жемчужина Мраморног…
$126,016
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Этаж 4/4
Роскошные квартиры в стильном комплексе в Ялове, Термаль Ялова — регион с выгодным положение…
$291,272
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти