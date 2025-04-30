Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.

Комплекс расположен рядом с историческим центром Стамбула, с уникальным видом на Золотой Рог, имеет широкие кварталы и социальные зоны, современный дизайн органично вписывающийся в культовый силуэт города.

Проект имеет общую площадь 31.536 м2, из которых 15.000 м2 благоустроенная территория, состоит из 16 блоков.

В продаже первая очередь проекта - 8 блоков, всего 587 квартир, в проекте представлены квартиры планировкой 1+1, 2+1 и 3+1, площадью от 62,45 м2 до 201,75 м2.

На территории комплекса есть все необходимое для отдыха и жизни - рестораны, СПА, фитнес и т.д.

Рядом с шоссе Е-5, остановка общественного транспорта, магазины и т.д.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.



Инфраструктура:

Бассейн

Зелёные ландшафты

Детские площадки

Зоны для барбекю

Фитнес центр

Сауна

Рестораны

Ландшафтный дизайн

Камеры видео наблюдения 24/7

Работники службы безопасности



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