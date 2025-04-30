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  4. Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.

Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.

Фатих, Турция
от
$329,000
BTC
3.9133895
ETH
205.1174753
USDT
325 277.2024183
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26125
ID новостройки на Realting
In CRM: 1122
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Фатих
  • Метро
    Aksaray (~ 600 м)
  • Метро
    Vezneciler (~ 600 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс расположен рядом с историческим центром Стамбула, с уникальным видом на Золотой Рог, имеет широкие кварталы и социальные зоны, современный дизайн органично вписывающийся в культовый силуэт города.

Проект имеет общую площадь 31.536 м2, из которых 15.000 м2 благоустроенная территория, состоит из 16 блоков.

В продаже первая очередь проекта - 8 блоков, всего 587 квартир, в проекте представлены квартиры планировкой 1+1, 2+1 и 3+1, площадью от 62,45 м2 до 201,75 м2.

На территории комплекса есть все необходимое для отдыха и жизни - рестораны, СПА, фитнес и т.д.

Рядом с шоссе Е-5, остановка общественного транспорта, магазины и т.д.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.


Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Зелёные ландшафты
  • Детские площадки
  • Зоны для барбекю
  • Фитнес центр
  • Сауна
  • Рестораны
  • Ландшафтный дизайн
  • Камеры видео наблюдения 24/7
  • Работники службы безопасности


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Фатих, Турция

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Жилой комплекс Апартаменты рядом с историческим центром Стамбула.
Фатих, Турция
от
$329,000
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