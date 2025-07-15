  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Фатих
  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Стамбул, Турция

Фатих, Турция
от
$873,203
;
17
ID: 27363
In CRM: 2473181
Дата обновления: 09.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Фатих
  • Город
    Стамбул

О комплексе

Здесь вы найдете свой ритм с широким выбором квартир с 1-6 спальнями и двухуровневых апартаментов.

Инфраструктура:

  • крытый бассейн
  • фитнес-центр
  • сауна и парная
  • зоны для отдыха и общения
  • кафе
  • студия пилатеса
  • детский бассейн
  • помещения для хранения для каждой квартиры

Окончание строительства - 2028 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Университет - 6 минут
  • Бебек - 8 минут
  • Левент - 8 минут
  • Больница - 12 минут
  • Аэропорт Стамбула - 40 минут

