Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция

Резиденция сочетает в себе динамику и комфорт городской жизни и предлагает уникальный уровень жизни благодаря своей эксклюзивной современной архитектуре и широкому выбору удобств. Высокие потолки и просторные интерьеры, центральная локация и экологичность - все это обеспечивает жильцам роскошный стиль жизни. В этом проекте, где особое внимание уделено эстетике, вас ожидает эксклюзивная жизнь.

Каждая квартира здесь имеет свои уникальные особенности, способные обеспечить любые потребности современной жизни. Высококачественные жилые пространства открывают двери в роскошную комфортную жизнь.

Удобства:

тренажерный зал

объекты социальной инфраструктуры

зеленые зоны

парковка

магазины

студия йоги

Окончание строительства - 30 июня 2026 года.

Центральная система кондиционирования для охлаждения и отопления

Высокие потолки

Система "умный дом"

Полы с подогревом

Кухонная мебель и бытовая техника (духовой шкаф, плита, вытяжка)

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Резиденция находится рядом с больницами, университетами, станциями метро, аэропортами, торговыми центрами и основными автомагистралями, такими как ТЕМ. Кроме того, проект располагается прямо напротив университета Altınbaş.