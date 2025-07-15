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Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция

Фатих, Турция
от
$282,674
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18
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ID: 26992
ID новостройки на Realting
In CRM: 2468737
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 16.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Фатих
  • Город
    Стамбул

О комплексе

Резиденция сочетает в себе динамику и комфорт городской жизни и предлагает уникальный уровень жизни благодаря своей эксклюзивной современной архитектуре и широкому выбору удобств. Высокие потолки и просторные интерьеры, центральная локация и экологичность - все это обеспечивает жильцам роскошный стиль жизни. В этом проекте, где особое внимание уделено эстетике, вас ожидает эксклюзивная жизнь.

Каждая квартира здесь имеет свои уникальные особенности, способные обеспечить любые потребности современной жизни. Высококачественные жилые пространства открывают двери в роскошную комфортную жизнь.

Удобства:

  • тренажерный зал
  • объекты социальной инфраструктуры
  • зеленые зоны
  • парковка
  • магазины
  • студия йоги

Окончание строительства - 30 июня 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Центральная система кондиционирования для охлаждения и отопления
  • Высокие потолки
  • Система "умный дом"
  • Полы с подогревом
  • Кухонная мебель и бытовая техника (духовой шкаф, плита, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости

Резиденция находится рядом с больницами, университетами, станциями метро, аэропортами, торговыми центрами и основными автомагистралями, такими как ТЕМ. Кроме того, проект располагается прямо напротив университета Altınbaş.

  • Mall of Istanbul - 4 км
  • Аэропорт Стамбула - 34 км

Местонахождение на карте

Фатих, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$282,674
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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