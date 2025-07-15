Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция

Резиденция сочетает в себе динамику и комфорт городской жизни и предлагает уникальный уровень жизни благодаря своей эксклюзивной современной архитектуре и широкому выбору удобств. Высокие потолки и просторные интерьеры, центральная локация и экологичность - все это обеспечивает жильцам роскошный стиль жизни. В этом проекте, где особое внимание уделено эстетике, вас ожидает эксклюзивная жизнь.
Каждая квартира здесь имеет свои уникальные особенности, способные обеспечить любые потребности современной жизни. Высококачественные жилые пространства открывают двери в роскошную комфортную жизнь.
Удобства:
Окончание строительства - 30 июня 2026 года.Удобства и оснащение в доме
Резиденция находится рядом с больницами, университетами, станциями метро, аэропортами, торговыми центрами и основными автомагистралями, такими как ТЕМ. Кроме того, проект располагается прямо напротив университета Altınbaş.