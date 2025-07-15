  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Фатих
  4. Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом с автомагистралью ТЕМ, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом с автомагистралью ТЕМ, Стамбул, Турция

Фатих, Турция
от
$195,840
;
18
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27356
ID новостройки на Realting
In CRM: 2473016
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Фатих
  • Город
    Стамбул

О комплексе

Комплекс предлагает квартиры с 1-2 спальнями, созданные для различных образов жизни, включая апартаменты с садами на крыше для любителей природы.

Особенности:

  • 3-уровневая крытая парковка со станциями для заряда электромобилей
  • ресепшн и круглосуточная охрана
  • фитнес-центр для здорового образа жизни

Окончание строительства - март 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • 5 минут езды до торговых центров
  • 10 минут ходьбы до станции метро
  • 28 минут езды до аэропорта Стамбула
  • несколько шагов до автобусных остановок

Местонахождение на карте

Фатих, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Eyüp
Сарыер, Турция
от
$226,527
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$1,21 млн
Жилой квартал LOFT
Эсеньюрт, Турция
от
$200,000
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Бейликдюзю, Турция
от
$286,390
Жилой квартал Полностью меблированная квартира прямо на берегу моря в Алании
Махмутлар, Турция
от
$133,466
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом с автомагистралью ТЕМ, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$195,840
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$414,718
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро. Резиденция располагает большими зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной, хамамом, тренажерным залом, парковкой, кафе и рестораном. Расположен…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$536,950
Предлагаются апартаменты с парковочными местами в гараже. Резиденция располагает зеленой зоной, открытым бассейном 600 м2 и детским бассейном 55 м2, подземным гаражом, фитнес-залом, сауной, детской площадкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Антальи - 11 к…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом OBA VOYAGE DELUXE
Многоквартирный жилой дом OBA VOYAGE DELUXE
Оба, Турция
от
$108,049
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 48–195 м²
4 объекта недвижимости 4
OBA VOYAGE DELUXE Этот проект будет завершен в июне 2023 года Фасилитаторы этого проекта включают в себя: - Открытый бассейн -Внутренний бассейн -Jaccuzi -Турецкая баня -Сауна -Паровая комната -Массажная комната -Соляная комната -Аквапарк -Фитнес-салон -Теннисный корт …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
114,394
Квартира 2 комнаты
129.0
284,817
Квартира 3 комнаты
157.0
326,839
Квартира 4 комнаты
195.0
326,839
Застройщик
IKY GROUP ALANYA
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации