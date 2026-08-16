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Квартиры с бассейном в Центральной Анатолии, Турция

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Анкара
5
Невшехир
157
Аванос
121
Эскишехир
110
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24 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Halkapinar, Турция
Квартира 1 спальня
Halkapinar, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни с этими апартаментами с видом на море, располож…
$284,273
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/12
Представляем Вам новый строящийся проект в районе Махмутлар! Современный жилой комплекс уд…
$271,814
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
$64,741
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
$296,576
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/10
$242,162
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Комплекс расположен в пригороде Махмутлара, в панорамной локации на холме, с видами на море,…
$101,807
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/12
Представляем Вашему вниманию новый уникальный проект от надежного застройщика в центре район…
$295,536
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Квартира 3 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
$192,741
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Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$155,916
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Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$83,452
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Представляем вашему вниманию новый проект ЖК в популярном курортном районе Аланьи - Махмутла…
$128,494
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 9
На продажу представлены квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой района Махмутлар. Ком…
$103,784
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/12
$163,088
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/12
Вашему вниманию, новый грандиозный проект на первой береговой линии в популярнейшем районе М…
$248,092
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/12
$117,621
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/9
$118,610
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Button748
$98,347
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/12
$139,366
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Квартира 3 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/11
Хотим представить для Вас новый проект, расположенный в самом сердце Алании Махмутлар, с бог…
$235,243
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Пентхаус 3 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
$207,567
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
$116,139
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/9
$60,293
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Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$66,409
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Квартира 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 11
$117,621
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Типы недвижимости в Центральной Анатолии

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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

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