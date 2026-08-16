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Квартиры в Mamak, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Mamak, Турция
Квартира 1 комната
Mamak, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Квартиры в современном благоустроенном комплексе в Анкаре, Мамак Мамак – один из динамично р…
$42,188
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Квартира 3 комнаты в Mamak, Турция
Квартира 3 комнаты
Mamak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартиры в современном благоустроенном комплексе в Анкаре, Мамак Мамак – один из динамично р…
$83,710
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Квартира 2 комнаты в Mamak, Турция
Квартира 2 комнаты
Mamak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры в современном благоустроенном комплексе в Анкаре, Мамак Мамак – один из динамично р…
$62,927
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Квартира 5 комнат в Mamak, Турция
Квартира 5 комнат
Mamak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 37
Готовые к заселению квартиры с видом на город в Анкаре Квартиры находятся в районе Мамак — о…
$269,520
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Квартира 4 комнаты в Mamak, Турция
Квартира 4 комнаты
Mamak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 37
Готовые к заселению квартиры с видом на город в Анкаре Квартиры находятся в районе Мамак — о…
$248,244
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Квартира 2 комнаты в Mamak, Турция
Квартира 2 комнаты
Mamak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 11
Квартира с видом на город в охраняемом жилом комплексе в Мамаке, Анкара Анкара — столица Тур…
$60,729
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