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Квартиры в Mamak, Турция

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9 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 37
Новые Квартиры в Роскошном Комплексе в Анкаре, Мамак Роскошные квартиры расположены в районе…
€251,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 37
Новые Квартиры в Роскошном Комплексе в Анкаре, Мамак Роскошные квартиры расположены в районе…
€220,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 37
Новые Квартиры в Роскошном Комплексе в Анкаре, Мамак Роскошные квартиры расположены в районе…
€171,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 10
Новые Большие Квартиры в Роскошном Комплексе в Анкаре, Мамак Недвижимость находится в районе…
€228,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 10
Новые Большие Квартиры в Роскошном Комплексе в Анкаре, Мамак Недвижимость находится в районе…
€209,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 25
Новые Просторные Квартиры в Роскошном Комплексе в Анкаре, Мамак Стильные квартиры находятся …
€190,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Количество этажей 25
Новая Недвижимость в Элитном Комплексе в Анкаре, Мамак Элитная недвижимость в Анкаре располо…
€254,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 25
Новая Недвижимость в Элитном Комплексе в Анкаре, Мамак Элитная недвижимость в Анкаре располо…
€213,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 4
Недорогие Квартиры в Анкаре в Центре Района Мамак Новые квартиры расположены в Анкаре в райо…
€97,500
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