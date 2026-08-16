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Квартиры с видом на море в Центральной Анатолии, Турция

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Анкара
5
Невшехир
157
Аванос
121
Эскишехир
110
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7 объектов найдено
Квартира в Ovakent, Турция
Квартира
Ovakent, Турция
Новый проект  ОТ REMAX LOCA❤️? СТАРТ ПРОДАЖ!!! Квартиры планировки: ✅1+1 -  49м2 ✅2+1 …
$94,984
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Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 14/14
Продаётся квартира 2+1 Наша квартира имеет вид на бассейн и море. Продаваться с мебелью.…
$72,671
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Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Выставлена на продажу полностью меблированная квартира 2+1 площадью 90 кв.м с выходом в сад.…
$109,684
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Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры на продажу с видом на море и аквапарком в Мерсине  Квартиры с Великолепным Видом…
$84,583
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Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 15
Проект  ОТ REMAX LOCA❤️?ТЕСЕ . Планировка 2+1-3+1 КВАРТИРЫ ➡️15 этажей ✅2+1 АМЕРИКАНСКАЯ …
Цена по запросу
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Комната 5 комнат в Ovakent, Турция
Комната 5 комнат
Ovakent, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$826,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 5 комнат в Ovakent, Турция
Квартира 5 комнат
Ovakent, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 2/12
Квартира 4+1 на первой береговой Вираншехир 2 этаж 12 этажного дома Особенности сите:…
$166,972
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Типы недвижимости в Центральной Анатолии

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однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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