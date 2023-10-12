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Квартиры с видом на море в Центральная Анатолия, Турция

Анкара
194
Cankaya
79
Cankiri
19
Кырыккале
19
Altindag
17
Kecioeren
17
Mamak
9
Etimesgut
6
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Типы недвижимости в Центральная Анатолия

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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