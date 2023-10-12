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Квартиры с видом на море в Центральная Анатолия, Турция
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Cankaya
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Cankiri
19
Кырыккале
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Altindag
17
Kecioeren
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