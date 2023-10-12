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Квартиры с видом на горы в Центральная Анатолия, Турция

Анкара
194
Cankaya
79
Cankiri
19
Кырыккале
19
Altindag
17
Kecioeren
17
Mamak
9
Etimesgut
6
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14 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Altindag, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Altindag, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
Готовые Квартиры с Просторными Интерьерами в Анкаре, Алтындаг Новые квартиры в Анкаре распол…
€53,500
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 15
Новые Элитные Квартиры в Комплексе с Большой Зеленой Территорией в Анкаре, Чанкая Элитная не…
€548,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 15
Новые Элитные Квартиры в Комплексе с Большой Зеленой Территорией в Анкаре, Чанкая Элитная не…
€343,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 15
Новые Элитные Квартиры в Комплексе с Большой Зеленой Территорией в Анкаре, Чанкая Элитная не…
€270,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 15
Новые Элитные Квартиры в Комплексе с Большой Зеленой Территорией в Анкаре, Чанкая Элитная не…
€264,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры с Видом на Долину в Алтындаге, Анкара Новые квартиры находятся в Алтындаге – …
€135,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Altindag, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Altindag, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры с Видом на Долину в Алтындаге, Анкара Новые квартиры находятся в Алтындаге – …
€116,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Altindag, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Altindag, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 4
Готовые Квартиры с Просторными Интерьерами в Анкаре, Алтындаг Новые квартиры в Анкаре распол…
€104,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 15
Просторные Светлые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Кечиорен, Анкара Роскошные квартиры в А…
€171,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Проекте с Современным Дизайном в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре …
€83,500
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Pursaklar, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Pursaklar, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Комплексе с Видом на Город в Анкаре, Пурсаклар Стильные апартаменты расположены в…
€114,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Pursaklar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Pursaklar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Комплексе с Видом на Город в Анкаре, Пурсаклар Стильные апартаменты расположены в…
€64,500
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Высокими Потолками и Видом на Лес в Чанкая, Анкара Элитные квартиры в Анкаре расп…
€246,000
Кондо 5 спален с балконом, с лифтом, с гаражом в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 спален с балконом, с лифтом, с гаражом
Yenimahalle, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/30
Цена по запросу

Типы недвижимости в Центральная Анатолия

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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