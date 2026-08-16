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Квартиры с видом на горы в Центральной Анатолии, Турция

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Анкара
5
Невшехир
157
Аванос
121
Эскишехир
110
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с видом на озеро в комплексе в Анкаре, Оран Район Чанкая – один из крупне…
$418,739
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Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с видом на озеро в комплексе в Анкаре, Оран Район Чанкая – один из крупне…
$318,103
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этаж 8/15
Роскошные квартиры с видом на озеро в комплексе в Анкаре, Оран Район Чанкая – один из крупне…
$449,971
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DD CO DEDD CO DE
Кондо 5 комнат в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 комнат
Yenimahalle, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/30
Цена по запросу
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Квартира в Ovakent, Турция
Квартира
Ovakent, Турция
Новый проект  ОТ REMAX LOCA❤️? СТАРТ ПРОДАЖ!!! Квартиры планировки: ✅1+1 -  49м2 ✅2+1 …
$94,984
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Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Выставлена на продажу полностью меблированная квартира 2+1 площадью 90 кв.м с выходом в сад.…
$109,684
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TekceTekce
Квартира 5 комнат в Ovakent, Турция
Квартира 5 комнат
Ovakent, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 5/11
* 4+1 * 150 м2 нетто / 220 м2 брутто * 11-этажное здание * Возраст здания 0 * Северо-юго…
$157,155
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 10/30
AN APARTMENT WITH A SPECTACULAR VALLEY VIEW IS FOR SALE SINPAŞ MARINA SUITABLE FOR TURKISH…
$177,727
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Типы недвижимости в Центральной Анатолии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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