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Квартиры с гаражом в Центральной Анатолии, Турция

Невшехир
385
Аванос
341
Анкара
247
Kalecik
117
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11 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 10/30
AN APARTMENT WITH A SPECTACULAR VALLEY VIEW IS FOR SALE SINPAŞ MARINA SUITABLE FOR TURKISH…
$177,727
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Кондо 5 комнат в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 комнат
Yenimahalle, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/30
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$201,464
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Комната 5 комнат в Ovakent, Турция
Комната 5 комнат
Ovakent, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$826,000
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Пентхаус 5 комнат в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 5 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$420,225
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Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Проект строится на участке площадью 3.514 м2 в районе Белек/Кадрийе и состоит из 3 блоков и …
$159,196
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Пентхаус 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$378,203
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Пентхаус 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
Проект строится на участке площадью 3.514 м2 в районе Белек/Кадрийе и состоит из 3 блоков и …
$193,251
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Квартира 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$134,309
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$341,433
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 43 м²
Бекташ – один из самых живописных районов, расположенный к северу от центра Алании прямо на …
$216,961
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Типы недвижимости в Центральной Анатолии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

с садом
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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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