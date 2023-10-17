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Yenimahalle
Квартиры
Квартиры в Yenimahalle, Турция
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5
Ata Mahallesi
3
Квартира
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26 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
3
2
125 м²
16
Роскошные Квартиры в Охраняемом Комплексе в Анкаре, Турция Квартиры с современным дизайном р…
€162,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
5
2
174 м²
17
Элитные Квартиры в Анкаре, Чакырлар с Качественной Отделкой Квартиры на продажу находятся в …
€246,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
3
1
94 м²
14
Недвижимость для Инвестиций в Выгодном Месте в Анкаре, Этимесгут Современные квартиры распол…
€139,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
3
2
81 м²
12
Новые Квартиры в Комплексе со Стильным Дизайном в Енимахалле, Анкара Новая недвижимость нахо…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
2
1
54 м²
12
Новые Квартиры в Комплексе со Стильным Дизайном в Енимахалле, Анкара Новая недвижимость нахо…
€108,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
3
2
77 м²
8
Квартиры для Инвестиций в Бутик-Проекте в Енимахалле, Анкара Недорогие квартиры находятся в …
€129,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
2
1
54 м²
8
Квартиры для Инвестиций в Бутик-Проекте в Енимахалле, Анкара Недорогие квартиры находятся в …
€91,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом
Yenimahalle, Турция
3
2
81 м²
12
Новые Квартиры в Небольшом Комплексе в Анкаре, Енимахалле Квартиры расположены в одном из це…
€133,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом
Yenimahalle, Турция
2
1
54 м²
12
Новые Квартиры в Небольшом Комплексе в Анкаре, Енимахалле Квартиры расположены в одном из це…
€95,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ata Mahallesi, Турция
6
2
193 м²
15
Квартиры с Видом на Город Рядом с Парком Гёксу в Анкаре, Этимесгут Стильные квартиры в Анкар…
€258,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ata Mahallesi, Турция
5
2
184 м²
11
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Большой Благоустроенной Территорией в Этимесгуте Стильные …
€235,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ata Mahallesi, Турция
4
2
130 м²
11
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Большой Благоустроенной Территорией в Этимесгуте Стильные …
€148,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
4
2
130 м²
5
Квартиры в Анкаре, Этимесгут, в Шаговой Доступности от Железнодорожной Станции Квартиры с со…
€131,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
3
1
105 м²
5
Квартиры в Анкаре, Этимесгут, в Шаговой Доступности от Железнодорожной Станции Квартиры с со…
€97,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
2
1
80 м²
5
Квартиры в Анкаре, Этимесгут, в Шаговой Доступности от Железнодорожной Станции Квартиры с со…
€76,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
5
2
165 м²
23
Роскошные Квартиры в Проекте с Искусственным Прудом и Крытым Бассейном в Анкаре, Этимесгут, …
€215,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
4
2
146 м²
16
Роскошные Квартиры в Охраняемом Комплексе в Анкаре, Турция Квартиры с современным дизайном р…
€188,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
3
1
74 м²
17
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Анкаре, Этимесгут Современные квартиры в Анкаре н…
€127,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
2
1
48 м²
17
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Анкаре, Этимесгут Современные квартиры в Анкаре н…
€95,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
5
2
205 м²
17
Новые Квартиры в Комплексе с Крытой Парковкой в Престижном Месте Анкары в Енимахалле Элитные…
€228,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
5
2
180 м²
11
Новые Квартиры в Пешей Доступности от Метро в Анкаре, Енимахалле Продаются готовые к заселен…
€144,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
5
2
180 м²
9
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Енимахалле Квартиры на продажу расположены в Анк…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с лифтом, с сауной, с охраной
Etimesgut, Турция
5
280 м²
15/15
Комфортабельные апартаменты 4+1 в EtimesgutРайон: Анкара, Етимесгут, ЯпраджыкРазвитая внешня…
€378,900
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной
Etimesgut, Турция
3
139 м²
10/10
Шикарные апартаменты 2+1 в EtimesgutРайон: Анкара, Етимесгут, ЯпраджыкРазвитая внешняя инфра…
€147,400
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной
Etimesgut, Турция
2
117 м²
3/3
Замечательные апартаменты 1+1 в EtimesgutРайон: Анкара, Етимесгут, ЯпраджыкРазвитая внешняя …
€128,700
Рекомендовать
Кондо 5 спален с балконом, с лифтом, с гаражом
Yenimahalle, Турция
5
2
185 м²
1/30
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Yenimahalle
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости в Yenimahalle, Турция
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