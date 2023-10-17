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Квартиры в Yenimahalle, Турция

Etimesgut
5
Ata Mahallesi
3
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26 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Yenimahalle, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 16
Роскошные Квартиры в Охраняемом Комплексе в Анкаре, Турция Квартиры с современным дизайном р…
€162,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yenimahalle, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 17
Элитные Квартиры в Анкаре, Чакырлар с Качественной Отделкой Квартиры на продажу находятся в …
€246,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 14
Недвижимость для Инвестиций в Выгодном Месте в Анкаре, Этимесгут Современные квартиры распол…
€139,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Yenimahalle, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры в Комплексе со Стильным Дизайном в Енимахалле, Анкара Новая недвижимость нахо…
€150,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Yenimahalle, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры в Комплексе со Стильным Дизайном в Енимахалле, Анкара Новая недвижимость нахо…
€108,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Yenimahalle, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 8
Квартиры для Инвестиций в Бутик-Проекте в Енимахалле, Анкара Недорогие квартиры находятся в …
€129,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Yenimahalle, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 8
Квартиры для Инвестиций в Бутик-Проекте в Енимахалле, Анкара Недорогие квартиры находятся в …
€91,500
Квартира 2 спальни с балконом в Yenimahalle, Турция
Квартира 2 спальни с балконом
Yenimahalle, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры в Небольшом Комплексе в Анкаре, Енимахалле Квартиры расположены в одном из це…
€133,000
Квартира 1 спальня с балконом в Yenimahalle, Турция
Квартира 1 спальня с балконом
Yenimahalle, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры в Небольшом Комплексе в Анкаре, Енимахалле Квартиры расположены в одном из це…
€95,000
Квартира 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ata Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ata Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Видом на Город Рядом с Парком Гёксу в Анкаре, Этимесгут Стильные квартиры в Анкар…
€258,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ata Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ata Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 11
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Большой Благоустроенной Территорией в Этимесгуте Стильные …
€235,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ata Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ata Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 11
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Большой Благоустроенной Территорией в Этимесгуте Стильные …
€148,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Анкаре, Этимесгут, в Шаговой Доступности от Железнодорожной Станции Квартиры с со…
€131,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Анкаре, Этимесгут, в Шаговой Доступности от Железнодорожной Станции Квартиры с со…
€97,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Анкаре, Этимесгут, в Шаговой Доступности от Железнодорожной Станции Квартиры с со…
€76,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 23
Роскошные Квартиры в Проекте с Искусственным Прудом и Крытым Бассейном в Анкаре, Этимесгут, …
€215,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Yenimahalle, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 16
Роскошные Квартиры в Охраняемом Комплексе в Анкаре, Турция Квартиры с современным дизайном р…
€188,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Yenimahalle, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 17
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Анкаре, Этимесгут Современные квартиры в Анкаре н…
€127,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Yenimahalle, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 17
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Анкаре, Этимесгут Современные квартиры в Анкаре н…
€95,500
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yenimahalle, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 17
Новые Квартиры в Комплексе с Крытой Парковкой в Престижном Месте Анкары в Енимахалле Элитные…
€228,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yenimahalle, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 11
Новые Квартиры в Пешей Доступности от Метро в Анкаре, Енимахалле Продаются готовые к заселен…
€144,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yenimahalle, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Енимахалле Квартиры на продажу расположены в Анк…
€160,000
Квартира 5 комнат с лифтом, с сауной, с охраной в Etimesgut, Турция
Квартира 5 комнат с лифтом, с сауной, с охраной
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Этаж 15/15
Комфортабельные апартаменты 4+1 в EtimesgutРайон: Анкара, Етимесгут, ЯпраджыкРазвитая внешня…
€378,900
Квартира 3 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной в Etimesgut, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной
Etimesgut, Турция
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Этаж 10/10
Шикарные апартаменты 2+1 в EtimesgutРайон: Анкара, Етимесгут, ЯпраджыкРазвитая внешняя инфра…
€147,400
Квартира 2 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной в Etimesgut, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной
Etimesgut, Турция
Комнаты 2
Площадь 117 м²
Этаж 3/3
Замечательные апартаменты 1+1 в EtimesgutРайон: Анкара, Етимесгут, ЯпраджыкРазвитая внешняя …
€128,700
Кондо 5 спален с балконом, с лифтом, с гаражом в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 спален с балконом, с лифтом, с гаражом
Yenimahalle, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/30
Цена по запросу

Типы недвижимости в Yenimahalle

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Yenimahalle, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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