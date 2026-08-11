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Квартиры в Kecioren, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Kecioren, Турция
Квартира 4 комнаты
Kecioren, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новые квартиры в престижном районе Кечиорен, Анкара Кечиорен – один из самых востребованных …
$127,172
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Квартира 5 комнат в Kecioren, Турция
Квартира 5 комнат
Kecioren, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 11/14
Просторные квартиры рядом с торговым центром «Forum» в Анкаре Роскошные квартиры расположены…
$251,971
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Квартира 4 комнаты в Kecioren, Турция
Квартира 4 комнаты
Kecioren, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/6
Новые квартиры в бутик-проекте в Кечиорене, Анкара Недавно построенные квартиры с роскошным …
$147,667
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