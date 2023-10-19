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Квартиры в Kecioeren, Турция
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17 объектов найдено
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Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
5
2
190 м²
18
Просторные Квартиры в Анкаре в районе Кечиорен, Оваджик, в Комплексе Семейного Типа Предлага…
€294,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
5
3
220 м²
32
Квартиры в 32-Этажной Высотке в Районе Кечиорен, Оваджик Квартиры в Анкаре расположены в рай…
€334,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
5
2
155 м²
7
Элитные Квартиры на Продажу в Районе Баглум в Анкаре, Кечиорен Предлагаемые на продажу кварт…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Altindag, Турция
5
2
141 м²
4
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Комплексе в Анкаре, Кечиорен Элитная недвижимость на…
€154,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
5
2
150 м²
5
Новые Квартиры в Выгодном Месте Района Кечиорен, Подходящие для Инвестиций Современные кварт…
€109,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
4
2
115 м²
5
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Выгодном Месте в Кечиорен в Анкаре Современные кварт…
€109,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
4
1
135 м²
6
Квартиры с Видом на Природу на Оживленной Улице в Кечиорен, Анкара Новые квартиры расположен…
€99,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
4
2
175 м²
14
Новые Просторные Квартиры в Элитном Комплексе в Кечиорен, Анкара Элитные квартиры расположен…
€157,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
5
2
170 м²
5
Новая Недвижимость в Выгодном Месте с Инвестиционным Потенциалом в Кечиорен Новые квартиры р…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
5
2
170 м²
5
Новые Квартиры по Доступным Ценам в Анкаре, Кечиорен Недвижимость находится в районе Кечиоре…
€113,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
5
2
170 м²
4
Новые Квартиры в Бутик-Комплексе со Стильным Дизайном в Анкаре, Кечиорен Новая недвижимость …
€125,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
4
1
150 м²
5
Новые Современные Квартиры с Видом на Город в Бутик-Комплексе в Кечиорене, Анкара Современны…
€106,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Altindag, Турция
4
2
170 м²
13
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности до Метро в Кечиорен, Анкара Апартаменты с современным…
€177,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Altindag, Турция
3
1
65 м²
13
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности до Метро в Кечиорен, Анкара Апартаменты с современным…
€118,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
5
2
170 м²
Роскошные Квартиры с Просторными Жилыми Помещениями в Анкаре, Кечиорен Апартаменты с совреме…
€198,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
3
1
110 м²
Роскошные Квартиры с Просторными Жилыми Помещениями в Анкаре, Кечиорен Апартаменты с совреме…
€124,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Altindag, Турция
5
2
210 м²
15
Просторные Светлые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Кечиорен, Анкара Роскошные квартиры в А…
€171,000
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