Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Pursaklar
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Pursaklar, Турция

;
двухкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Pursaklar, Турция
Квартира 5 комнат
Pursaklar, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 7/15
Готовые квартиры с видом на город в комплексе в Анкаре, Пурсаклар Квартиры с современным диз…
$143,819
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Pursaklar, Турция
Квартира 2 комнаты
Pursaklar, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 15
Квартиры в Анкаре, Пурсаклар, на дороге, проезжает президентский кортеж Анкара — столица и в…
$80,903
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Pursaklar, Турция
Квартира 4 комнаты
Pursaklar, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Новые квартиры, соответствующие современным стандартам, в Анкаре, Кечиорен Кечиорен – один и…
$88,415
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 5 комнат в Pursaklar, Турция
Квартира 5 комнат
Pursaklar, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 7/15
Просторные и уютные квартиры с видом на город в Пурсакларе, Анкара Современные квартиры с эл…
$142,157
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Pursaklar, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Pursaklar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 15/15
Квартиры в Анкаре, Пурсаклар, на дороге, проезжает президентский кортеж Анкара — столица и в…
$115,575
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Pursaklar, Турция
Квартира 2 комнаты
Pursaklar, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 15
Квартиры в Анкаре, Пурсаклар, на дороге, проезжает президентский кортеж Анкара — столица и в…
$79,169
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Pursaklar, Турция
Квартира 3 комнаты
Pursaklar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 15
Квартиры в Анкаре, Пурсаклар, на дороге, проезжает президентский кортеж Анкара — столица и в…
$104,628
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Pursaklar, Турция
Квартира 3 комнаты
Pursaklar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Новые квартиры, соответствующие современным стандартам, в Анкаре, Кечиорен Кечиорен – один и…
$81,506
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Pursaklar, Турция
Квартира 3 комнаты
Pursaklar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 15
Квартиры в Анкаре, Пурсаклар, на дороге, проезжает президентский кортеж Анкара — столица и в…
$105,173
Оставить заявку
Realting.com
Перейти