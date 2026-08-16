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Квартиры возле озера в Центральной Анатолии, Турция

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Анкара
5
Невшехир
157
Аванос
121
Эскишехир
110
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Sincan, Турция
Квартира 3 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 49
Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция П…
$249,803
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Типы недвижимости в Центральной Анатолии

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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

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