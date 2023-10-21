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Квартиры в Cankaya, Турция

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63 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 30
Продажа Квартир в Элитном Комплексе в Анкаре, Оран Предлагаемые на продажу современные кварт…
€300,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 38
Квартиры с Видом на Долину в Тематическом Проекте Элитной Недвижимости в Анкаре Недвижимость…
€214,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Квартиры Под Ключ с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Квартиры в Анкаре расположены в жилом к…
€104,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 6
Квартиры Под Ключ с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Квартиры в Анкаре расположены в жилом к…
€77,500
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€126,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€88,500
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€62,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Новые квартиры в Анкаре, Чанкая, имеют п…
€117,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Отдельным Садом в Новом Проекте в Анкаре, Чанкая Анкара – столица и один из важне…
€159,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Отдельным Садом в Новом Проекте в Анкаре, Чанкая Анкара – столица и один из важне…
€132,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€442,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€382,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€252,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€245,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 44
Роскошные Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры расположены в Анкаре,…
€509,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 44
Роскошные Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры расположены в Анкаре,…
€273,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 38
Квартиры с Видом на Долину в Тематическом Проекте Элитной Недвижимости в Анкаре Недвижимость…
€420,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 30
Продажа Квартир в Элитном Комплексе в Анкаре, Оран Предлагаемые на продажу современные кварт…
€516,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 30
Продажа Квартир в Элитном Комплексе в Анкаре, Оран Предлагаемые на продажу современные кварт…
€376,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 26
Роскошные Квартиры с Великолепным Видом на Лес в Анкаре, Чанкая Роскошные квартиры расположе…
€440,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 28
Роскошные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Чанкая, Газиосманпаша Квартиры ра…
€398,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 16
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Бутик-Комплексе в Анкаре, Мамак Элитные квартиры на пр…
€176,000
Квартира 5 спален с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€640,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€443,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€416,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€269,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 10
Элитные Квартиры в Жилом Проекте по Типу Пляжного Комплекса в Оране, Чанкая Роскошные кварти…
€252,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 10
Элитные Квартиры в Жилом Проекте по Типу Пляжного Комплекса в Оране, Чанкая Роскошные кварти…
€245,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Роскошные Квартиры со Стильным Дизайном в Красивом Месте в Анкаре, Чанкая Квартиры в Анкаре,…
€295,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Роскошные Квартиры со Стильным Дизайном в Красивом Месте в Анкаре, Чанкая Квартиры в Анкаре,…
€296,000
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