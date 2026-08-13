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Квартиры в Etimesgut, Турция

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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Etimesgut, Турция
Квартира 3 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры в стильном проекте в Анкаре в районе Этимесгут Расположенный на западе Анкары…
$304,674
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Квартира 2 комнаты в Etimesgut, Турция
Квартира 2 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 18
Квартиры в проекте с концепцией торгового центра под открытым небом в Анкаре, Эрьяман Анкара…
$125,854
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Пентхаус 5 комнат в Etimesgut, Турция
Пентхаус 5 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 427 м²
Этаж 21
Новые квартиры в мегапроекте в Анкаре, Этимесгут Совершенно новые квартиры находятся в мегап…
$1,47 млн
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Квартира 5 комнат в Etimesgut, Турция
Квартира 5 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 21
Квартиры в мегакомплексе в районе Этимесгут в Анкаре Новые квартиры находятся в районе Этиме…
$597,808
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Квартира 3 комнаты в Etimesgut, Турция
Квартира 3 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
Квартиры в центре Анкары на перекрестке Mesa-Koru Анкара — столица и второй по численности г…
$199,654
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Квартира 3 комнаты в Etimesgut, Турция
Квартира 3 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Новые квартиры в мегапроекте в Анкаре, Этимесгут Совершенно новые квартиры находятся в мегап…
$333,526
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Квартира 3 комнаты в Etimesgut, Турция
Квартира 3 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 23
Квартиры в престижном комплексе рядом с метро и торговым центром в Анкаре Эрьяман — это райо…
$210,347
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Квартира 5 комнат в Etimesgut, Турция
Квартира 5 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Новые квартиры в мегапроекте в Анкаре, Этимесгут Совершенно новые квартиры находятся в мегап…
$543,828
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Квартира 3 комнаты в Etimesgut, Турция
Квартира 3 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 18
Квартиры в проекте с концепцией торгового центра под открытым небом в Анкаре, Эрьяман Анкара…
$199,654
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Квартира 5 комнат в Etimesgut, Турция
Квартира 5 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 9
Роскошные квартиры в элитном жилом комплексе в районе Баглыджа, Этимесгут, Анкара Предлагаем…
$293,274
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Квартира 3 комнаты в Etimesgut, Турция
Квартира 3 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 21
Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция Резиденц…
$379,101
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