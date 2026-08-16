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Пентхаусы в Центральной Анатолии, Турция

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Анкара
11
Невшехир
17
Аванос
17
Kalecik
9
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28 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Etimesgut, Турция
Пентхаус 5 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 427 м²
Этаж 21
Новые квартиры в мегапроекте в Анкаре, Этимесгут Совершенно новые квартиры находятся в мегап…
$1,47 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Pursaklar, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Pursaklar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 15/15
Квартиры в Анкаре, Пурсаклар, на дороге, проезжает президентский кортеж Анкара — столица и в…
$115,095
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Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Просторный пентхаус 2+1 с мебелью, расположенный в живописном районе Каргы…
$214,012
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Пентхаус 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$378,203
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Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Просторный и полностью меблированный дуплекс с планировкой 2+1 и общей пло…
$230,346
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Пентхаус 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Уютные апартаменты в живописном районе Демирташ. О строительстве: Строит…
$124,809
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TekceTekce
Пентхаус 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
Проект строится на участке площадью 3.514 м2 в районе Белек/Кадрийе и состоит из 3 блоков и …
$193,251
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Пентхаус 3 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 9/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в тихой части ра…
$309,347
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Пентхаус 3 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Великолепный пентхаус с планировкой 2+1 в центре района Махмутлар. Квартир…
$145,772
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Пентхаус 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и коммерческая недвижимость в приг…
$168,289
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Пентхаус 4 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Уютный комплекс в самом центре района Махмутлар. О строительстве: Начало …
$244,807
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Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Потрясающий двухуровневый пентхаус площадью 100 м² на 6 и 7 этажах нового …
$370,753
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Пентхаус 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект класса люкс вблизи моря в ра…
$307,097
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Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Уникальный пентхаус на первой линии с потрясающим панорамным видом на лазу…
$386,440
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Пентхаус 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Двухуровневая квартира с планировкой 3+1 расположена на 11-м этаже, общая …
$237,458
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Пентхаус 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/14
Что вы получаете: Новые апартаменты в развитом районе Махмутлар. О строительстве: Начало ст…
$160,238
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Пентхаус 5 комнат в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 5 комнат
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Вы получаете просторную и полностью оснащённую квартиру 3+2 дуплекс площад…
$734,422
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Пентхаус 3 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Уютный комплекс с инфраструктурой в центре района Махмутлар. О строительс…
$166,914
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Пентхаус 4 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Просторный пентхаус 3+1 в резиденции Махмутлара с инфраструктурой. Район\…
$520,216
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Пентхаус 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4/5
Что вы получаете: Пентхаус 3+1 с большой зелёной территорией в развитом районе Оба. Район\п…
$273,900
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Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2/5
Для аренды Что вы получаете: Роскошный петнхаус на 11-м и 12-м этажах в Махмутларе, Аланья,…
$370,236
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Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Элитный двухуровневый пентхаус 2+1, площадью 100 м², расположен в новом ко…
$153,088
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Пентхаус 5 комнат в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 5 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$420,225
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Пентхаус 3 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
$207,567
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Пентхаус 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Просторный пентхаус 3+1 площадью 155 м², расположенный на 9 и 10 этажах. П…
$348,770
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Пентхаус 3 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 3/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в Каргыджаке, Ал…
$107,071
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Пентхаус 2 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты различных планировок в самом престижном районе города Оба. О …
$213,714
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Пентхаус 2 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Новый проект в горах района Махмутлар. О строительстве: Начало строительс…
$99,036
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Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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