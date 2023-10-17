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Пентхаусы в Центральная Анатолия, Турция

Анкара
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4 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Pursaklar, Турция
Пентхаус 2 спальни
Pursaklar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Город в Комплексе в Анкаре в Районе Пурсаклар Квартиры с современным диз…
€101,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Город в Комплексе в Анкаре в Районе Пурсаклар Квартиры с современным диз…
€112,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры в Жилом Комплексе в Анкаре, Чанкая Элитная недвижимость расположена в Анкаре …
€547,000
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Mahmutlar, Турция
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Mahmutlar, Турция
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
€210,000

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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