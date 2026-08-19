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Квартиры в Гельбашах, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 3 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 3
Инвестиционные квартиры с 2 и 3 спальнями в престижном районе Гёльбаши в Анкаре Квартиры рас…
$135,515
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Квартира 2 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 2 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры рядом с озером в Анкаре, Гёльбаши Новые квартиры расположены в Гёльбаши, Анка…
$86,755
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Квартира 4 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 4 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
$114,194
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Квартира 2 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 2 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Площадь 71 м²
$68,749
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Квартира 3 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 3 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 3
Площадь 67 м²
ЖК "Соли Изумруд"Изготовление: 30 июня 2023 годаКвартира 2+1, Квартира 2+1, Квартира 900 мкг…
$129,342
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