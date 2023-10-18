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Квартиры в Goelbasi, Турция

однокомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры Рядом с Озером Моган в Анкаре, Гёльбаши Гёльбаши – один из самых популярных ж…
€87,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Роскошным Дизайном в Жилом Комплексе в Анкаре, Гёльбаши Предлагаемые на продажу к…
€101,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Количество этажей 36
Квартиры в Новостройке с Видом на Озеро и Город в Анкаре в Районе Инджек Роскошные квартиры …
€425,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 36
Квартиры в Новостройке с Видом на Озеро и Город в Анкаре в Районе Инджек Роскошные квартиры …
€342,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 36
Квартиры в Новостройке с Видом на Озеро и Город в Анкаре в Районе Инджек Роскошные квартиры …
€209,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры со Стильным Дизайном в Комплексе с Охраной в Инджеке, Анкара Новые квартиры в…
€114,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры Среди Красивой Природы в Анкаре, Гёльбаши Роскошные квартиры расположены в Гё…
€191,000

Параметры недвижимости в Goelbasi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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