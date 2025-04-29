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Квартиры с садом в Центральной Анатолии, Турция

Невшехир
385
Аванос
341
Анкара
247
Kalecik
117
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14 объектов найдено
Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 63 м²
Новый проект от известного застройщика - в районе Каргыджак, Аланья. Это 3 блока с 60 кварти…
$191,133
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 65 м²
Новый современный проект находиться на первой береговой линии в тихом районе Кестель. Проек…
$281,017
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 62 м²
В тихом и спокойном районе Демирташ начинается стройка жилого комплекса с очень интересной к…
$108,481
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 50 м²
Жилой комплекс  расположен в экологически чистом районе Аланьи Каргыджак, в окружении соснов…
$147,740
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 45 м²
Кестель - один из живописных районов Алании. Невысокая застройка до 5 этажей добавляет уюта …
$165,304
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Квартира 3 спальни в Akarca Koyu, Турция
Квартира 3 спальни
Akarca Koyu, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Этот исключительный пентхаус 3+2 предлагает идеальную смесь роскоши, комфорта и захватывающи…
$357,520
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 50 м²
Наш проект находится в районе Паяллар. ЖК, расположенный на огромной площади 6800 м², состои…
$135,084
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 55 м²
Шикарные апартаменты на продажу в Кестель, Алания. На продажу представлены апартаменты, пен…
$506,243
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 51 м²
Аппартамены с современным дизайном и уникальным расположением в Каргыджак, Алания  Проект со…
$123,978
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 200 м²
Виллы на продажу в Алании. 18 вилл премиум-класса с современным дизайном, частным бассейном …
$723,205
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 47 м²
Элитные апартаменты в районе Hasbahçe с панорамным видом на город Аланию.  Запуск в эксплуат…
$185,967
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Квартира 3 комнаты в Sincan, Турция
Квартира 3 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 49
Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция П…
$249,803
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 43 м²
Бекташ – один из самых живописных районов, расположенный к северу от центра Алании прямо на …
$216,961
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Квартира в Akarca Koyu, Турция
Квартира
Akarca Koyu, Турция
Площадь 104 м²
Наш жилой комплекс премиум-класса, престижный эксклюзивный девелоперский проект, расположен …
$506,243
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Типы недвижимости в Центральной Анатолии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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