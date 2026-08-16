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Квартиры в Altindag, Турция

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трехкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Altindag, Турция
Квартира 6 комнат
Altindag, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 15
Новые просторные квартиры с видом на город в Алтындаге, Анкара Совершенно новые квартиры рас…
$261,423
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Квартира 4 комнаты в Altindag, Турция
Квартира 4 комнаты
Altindag, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Анкаре, Алтындаг, с видом на музей под открытым небом Алтынкёй Алтындаг – важный …
$115,095
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Квартира 4 комнаты в Altindag, Турция
Квартира 4 комнаты
Altindag, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 9
Новые квартиры с видом на долину в Анкаре, Алтындаг Алтындаг — один из исторических районов …
$119,144
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Квартира 4 комнаты в Altindag, Турция
Квартира 4 комнаты
Altindag, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Современные квартиры в выгодном месте в Анкаре, Алтындаг Новые квартиры находятся в Анкаре, …
$101,607
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