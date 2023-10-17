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Квартиры в Sincan, Турция

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8 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Sincan, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Sincan, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 14
Новые Просторные Квартиры в Анкаре, Еникент. Роскошные квартиры в Анкаре расположены в новом…
€128,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Sincan, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Sincan, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Анкаре, Синджан Квартиры в современном стиле р…
€95,500
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Sincan, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Sincan, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 5
Готовые Квартиры в Новом Бутик-Проекте в Анкаре, Синджан Предлагаем купить квартиры в Анкаре…
€142,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Sincan, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Sincan, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 5
Готовые Квартиры в Новом Бутик-Проекте в Анкаре, Синджан Предлагаем купить квартиры в Анкаре…
€128,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Sincan, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Sincan, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Готовые Квартиры в Новом Бутик-Проекте в Анкаре, Синджан Предлагаем купить квартиры в Анкаре…
€84,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Sincan, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Sincan, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Анкаре в Комплексе с Крытым Бассейном Квартиры с современным дизайном находятся …
€181,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Sincan, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Sincan, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Анкаре в Комплексе с Крытым Бассейном Квартиры с современным дизайном находятся …
€165,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Sincan, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Sincan, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Анкаре в Комплексе с Крытым Бассейном Квартиры с современным дизайном находятся …
€133,000

Параметры недвижимости в Sincan, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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