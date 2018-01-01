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Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция

Sirapinar Mahallesi, Турция
от
€255,994
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13
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О комплексе

Резиденция состоит из 2 жилых зданий (9 и 13 этажей) и бизнес-центра и располагает фитнес-центром, ухоженным садом, летней кухней, беседками и детской площадкой.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль - 3 км
  • Станция метро - 7 км
  • Торговый центр - 10 км
  • Международный аэропорт - 20 км
Местонахождение новостройки
Sirapinar Mahallesi, Турция

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Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Sirapinar Mahallesi, Турция
от
€255,994
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