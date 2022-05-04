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Cekmekoy Istanbul Homes Project

Чекмекёй, Турция
от
€68,059
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17
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О комплексе

Почему это свойствоРайон проекта является одним из лучших и самых тихих районов анатолийской стороны для тех, кто хочет жить вдали от шума и суеты.Живите в самом сердце леса в роскошных здоровых домах, которые сочетают в себе преимущества города и очарование природы.Дома спроектированы в соответствии с системами землетрясения, с системой вентиляции, которая соответствует стандартам здоровья во время пандемии Короны.Он находится недалеко от лучших медицинских и образовательных центров Стамбула, как государственных, так и частных.
Местонахождение новостройки
Чекмекёй, Турция

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Cekmekoy Istanbul Homes Project
Чекмекёй, Турция
от
€68,059
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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от
€222,200
Год сдачи 2023
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 150,09 до 201,04 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Застройщик
Stay Property
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Жилой комплекс Комфортабельные квартиры в районе Авсаллар
Жилой комплекс Комфортабельные квартиры в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€103,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Жилой Комплекс расположен в городе Алания практически в центре района Авсаллар, недалеко от самого известного пляжа Инджекум. Инвестиционный проект будет состоять из одного жилого блока, 10 этажей с общей сложностью 90 квартир. На выбор есть квартиры планировками: 1 + 1 (46 -50кв.м.), 2 + 1 (78 кв.м.), дуплексы с выходом в сад 2+1 (105 кв.м). Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром. Территория комплекса будет украшена декоративными зелеными насаждениями и ухоженным садом. Также в комплексе предусмотрена система круглосуточного видеонаблюдения. Дата завершения строительства запланировано на август 2023 года!
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Жилой комплекс Новый комплекс в перспективной локации - Газипаша
Жилой комплекс Новый комплекс в перспективной локации - Газипаша
Алания, Турция
от
€99,000
Год сдачи 2023
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 47 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Застройщик
Stay Property
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