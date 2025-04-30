Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и торговой зоной, Стамбул, Турция

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Предлагаются новые виллы четырех типов:
Тип А (15 штук). Современные виллы площадью 455,60 м2 с ухоженным садом, террасами, бассейном, парковкой на две машины.
Тип В (10 штук). Виллы площадью 424,93 м2 с живописным видом, бассейном, террасами, ухоженным садом, парковкой на две машины.
Тип С …
Квартиры в Алании, Махмутларе в Pamfilia ResidenceРезиденция Памфилия - это хорошо обслуживаемый комплекс, расположенный недалеко от центра Махмутлар. Квартира с двумя кроватями, полностью меблирована и ждет нового владельца. Комплекс очень популярен для сдачи в аренду. На территории комплек…
Комплекс строят в районе Авсаллар, на территории с общей площадью 1010 м², где жители любого возраста найдут варианты для досуга, а на автомобиле за 5 минут можно будет доехать до песчанного пляжа Инжекум. Концепция комплекса предусматривает: открытый бассейн, сауну, генератор, тренажерный з…