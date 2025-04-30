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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и торговой зоной, Стамбул, Турция

Чекмекёй, Турция
от
$354,407
14.04.2025
$352,218
13.04.2025
$352,424
12.04.2025
$353,737
11.04.2025
$361,733
10.04.2025
$363,207
09.04.2025
$365,030
08.04.2025
$364,803
06.04.2025
$365,019
05.04.2025
$361,694
04.04.2025
$366,525
03.04.2025
$370,589
02.04.2025
$369,810
01.04.2025
$368,974
30.03.2025
$367,844
29.03.2025
$370,591
28.03.2025
$371,943
27.03.2025
$370,640
26.03.2025
$370,408
25.03.2025
$369,140
24.03.2025
$367,878
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23658
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418257
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Чекмекёй

О комплексе

Особенности проекта:

  • бассейн
  • фитнес-центр
  • кафе
  • торговая зона

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт Стамбула - 35 минут
  • Аэропорт Стамбул имени Сабихи Гёкче́н - 25 минут
  • Мост Мучеников 15 Июля - 25 минут
  • Тоннель Евразия - 25 минут

Местонахождение на карте

Чекмекёй, Турция

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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и торговой зоной, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$354,407
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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