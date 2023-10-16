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Таунхаусы в Эгейский регион, Турция

Измир
4
Мугла
4
Таунхаус В архив
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8 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Видом на Море для Инвестиций в Бодруме, Адабюкю Квартиры с видом на море р…
€1,95 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка в Doerttepe, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка
Doerttepe, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Виллы с Индивидуальным Бассейном и Видом на Озеро и Природу в Бодруме, Дорттепе Сдвоенные ви…
€610,000
Таунхаус в Бодрум, Турция
Таунхаус
Бодрум, Турция
Таунхаусы и виллы в Бодруме
€326,000
Таунхаус 3 спальни в Coraklar Mahallesi, Турция
Таунхаус 3 спальни
Coraklar Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Алиага Шакранлар район г.Измир Квадрохаус 3 этажа  зеленный участок и терраса  3…
€240,933
Таунхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Bitez, Турция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Bitez, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Комплекс расположен в красивом панорамном месте на берегу уютной бухты Бодрума. Имеет частны…
€345,000

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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