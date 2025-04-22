Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе всего 150 м от пляжа Патонг, Таиланд

Уникальная программа инвестиционного займа до 40% от стоимости жилья.

Это проект, который ставит во главу угла окружающую среду и высокое качество жизни. В рамках современной концепции дизайна, роскошного ритма жизни с природой через дизайн с концепцией устойчивости, которая поощряет использование альтернативной энергии и экологически чистых отделочных материалов для снижения глобального потепления, жители могут избежать суеты природы, имея возможность ощутить природу гор и Андаманского моря через дизайн комнат и общественных зон проекта, которые связывают здание с природой. Вы можете в полной мере насладиться горами и морем. УДобства:

Ресторан

Бар у бассейна

Караоке-зал

Кинозал

Умный замок, работающий между смартфонными ключами с помощью беспроводного подключения в режиме онлайн

Выключатель обнаружения движения, когда кто-то проходит мимо, автоматически включает свет в нужном месте и выключается сам, когда кто-то проходит мимо

Удаленное управление сигналом через камеру видеонаблюдения для круглосуточного наблюдения за движением в доме

Управление электроприборами через приложение и отправка напоминаний о работе на смартфоны

150 м до пляжа Патонг

1,8 км до пляжа Фридом

2 км до Центрального Патонга

2,6 км до больницы Патонг

4 км до пляжа Парадайз

6,8 км до пляжа Карон

11 км до пляжа Камала

12 км до Международной школы QSI

16,7 км до города Пхукет

35 км до Международного аэропорта Пхукета

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости