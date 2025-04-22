Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе всего 150 м от пляжа Патонг, Таиланд

Уникальная программа инвестиционного займа до 40% от стоимости жилья.
Это проект, который ставит во главу угла окружающую среду и высокое качество жизни. В рамках современной концепции дизайна, роскошного ритма жизни с природой через дизайн с концепцией устойчивости, которая поощряет использование альтернативной энергии и экологически чистых отделочных материалов для снижения глобального потепления, жители могут избежать суеты природы, имея возможность ощутить природу гор и Андаманского моря через дизайн комнат и общественных зон проекта, которые связывают здание с природой. Вы можете в полной мере насладиться горами и морем. УДобства: