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  4. Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе всего 150 м от пляжа Патонг, Таиланд

Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе всего 150 м от пляжа Патонг, Таиланд

Патонг, Таиланд
от
$396,518
19.05.2025
$396,518
18.05.2025
$397,346
17.05.2025
$398,543
16.05.2025
$394,789
14.05.2025
$398,203
13.05.2025
$398,484
11.05.2025
$398,469
10.05.2025
$397,656
09.05.2025
$398,129
08.05.2025
$397,538
07.05.2025
$396,961
14.04.2025
$388,771
13.04.2025
$389,000
12.04.2025
$387,014
11.04.2025
$390,918
10.04.2025
$384,862
09.04.2025
$389,908
08.04.2025
$388,985
07.04.2025
$392,169
06.04.2025
$392,204
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22125
ID новостройки на Realting
In CRM: 2393690
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Катху
  • Город
    Патонг

О комплексе

Уникальная программа инвестиционного займа до 40% от стоимости жилья.

Это проект, который ставит во главу угла окружающую среду и высокое качество жизни. В рамках современной концепции дизайна, роскошного ритма жизни с природой через дизайн с концепцией устойчивости, которая поощряет использование альтернативной энергии и экологически чистых отделочных материалов для снижения глобального потепления, жители могут избежать суеты природы, имея возможность ощутить природу гор и Андаманского моря через дизайн комнат и общественных зон проекта, которые связывают здание с природой. Вы можете в полной мере насладиться горами и морем. УДобства:

  • Ресторан
  • Бар у бассейна
  • Караоке-зал
  • Кинозал
Удобства и оснащение в доме
  • Умный замок, работающий между смартфонными ключами с помощью беспроводного подключения в режиме онлайн
  • Выключатель обнаружения движения, когда кто-то проходит мимо, автоматически включает свет в нужном месте и выключается сам, когда кто-то проходит мимо
  • Удаленное управление сигналом через камеру видеонаблюдения для круглосуточного наблюдения за движением в доме
  • Управление электроприборами через приложение и отправка напоминаний о работе на смартфоны
Расположение и объекты поблизости
  • 150 м до пляжа Патонг
  • 1,8 км до пляжа Фридом
  • 2 км до Центрального Патонга
  • 2,6 км до больницы Патонг
  • 4 км до пляжа Парадайз
  • 6,8 км до пляжа Карон
  • 11 км до пляжа Камала
  • 12 км до Международной школы QSI
  • 16,7 км до города Пхукет
  • 35 км до Международного аэропорта Пхукета

Местонахождение на карте

Патонг, Таиланд

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Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе всего 150 м от пляжа Патонг, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$396,518
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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