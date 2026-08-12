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Виллы с бассейном в Андалусии, Испания

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Марбелья
208
Малага
6
Севилья
4
Эстепона
116
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88 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
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Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,88 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 825 м²
Просыпаться над Средиземным морем, видеть Гибралтар и зелёные склоны Сотогранде, оставаясь в…
$16,07 млн
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Вилла 8 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 8 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 606 м²
Необыкновенная новая вилла с частным бассейном, потрясающими видами и очаровательным садом в…
$4,22 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с большим бесконечным бассейном и потрясающим видом на море, окружённая прир…
$1,15 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Марбелья, Испания
Вилла 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 683 м²
Количество этажей 2
Большая вилла класса люкс в Марбелье с бассейном, лифтом и террасой на крыше с потрясающим п…
$2,09 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Изысканная роскошная вилла с большим бассейном, садом и видом на море, расположенная на голь…
$1,19 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Элитная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и прекрасным видом на море, расположен…
$1,72 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Улучшенная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, тренажерным залом, с…
$1,45 млн
НДС
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Вилла 8 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 8 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 633 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла высокого класса с большой террасой, частным бассейном, тренажерным залом, ки…
$3,91 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 329 м²
Элитная вилла с просторной гостиной, бассейном, потрясающим видом на море и большим подвалом…
$3,49 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Пещеры Альманзора, Испания
Вилла 5 комнат
Пещеры Альманзора, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла, расположенная на территории гольф-курорта, с большой террасой и удобствами …
$1,10 млн
НДС
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Вилла 7 комнат в Михас, Испания
Вилла 7 комнат
Михас, Испания
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 423 м²
Готовая под ключ роскошная вилла с пейзажным бассейном, большими террасами, видом на горы и …
$1,04 млн
НДС
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Вилла 11 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 11 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 275 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, кинозалом и потряс…
$5,59 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Pulpi, Испания
Вилла 4 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
Премиальная пляжная вилла с террасой на крыше, частным садом и оздоровительной спа-зоной, ра…
$556,896
НДС
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Вилла 9 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 9 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 182 м²
Огромная элитная вилла под ключ с бассейном, большим садом и личным спа-зоной, расположенная…
$7,84 млн
НДС
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 696 м²
Есть дома, которые впечатляют с первого взгляда. А есть дома, в которых хочется остаться над…
$6,82 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Количество этажей 2
Экстраординарная вилла с собственным пейзажным бассейном и видом на море в премиальном район…
$1,64 млн
НДС
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Вилла 7 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 7 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 925 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивная высококлассная современная вилла с большим бассейном-инфинити и видом на море в…
$3,61 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 889 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная элитная вилла с большим садом, бассейном, подвалом и большой террасой на крыше …
$3,06 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Готовая под ключ роскошная вилла высокого класса с частным бассейном, террасой и потрясающим…
$1,28 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Марбелья, Испания
Вилла 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 586 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивная элитная вилла с террасами, великолепным видом на море, частным бассейном и лифт…
$1,98 млн
НДС
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Вилла 12 комнат в Михас, Испания
Вилла 12 комнат
Михас, Испания
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 058 м²
Количество этажей 3
Элитная ультра роскошная огромная вилла с большими террасами и садом, панорамным видом на мо…
$8,80 млн
НДС
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 616 м²
Просыпаться с видом на Средиземное море, наслаждаться тишиной, светом и полной приватностью …
$7,55 млн
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Вилла 5 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 5 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Современный таунхаус с общим пейзажным бассейном, большими террасами, частным садом и потряс…
$1,07 млн
НДС
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Вилла 9 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 9 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 837 м²
Количество этажей 2
Высококлассная просторная элитная вилла с бассейном xxl и удивительным видом на море в приви…
$4,13 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 296 м²
Величественная вилла с бассейном, красивым видом на море и большим подвалом, расположенная в…
$2,62 млн
НДС
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 041 м²
Вилла Noon: передовая архитектура, устойчивая роскошь и привилегированное расположение в La …
$14,80 млн
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Готовая к ключу превосходная вилла с большой террасой, садом, частным бассейном и потрясающи…
$1,56 млн
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Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 824 м²
Элитная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, тренажерным залом и пот…
$3,41 млн
НДС
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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