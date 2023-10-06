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Виллы с бассейном в Андалусии, Испания

Марбелья
97
Estepona
43
Фуэнхирола
20
Cuevas del Almanzora
6
San Roque
5
Малага
5
Comarca de la Costa Granadina
3
Тарифа
3
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42 объекта найдено
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Roque, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Вилла 5 спален с террасой, с бассейном, с гаражом в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с бассейном, с гаражом
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 358 м²
Добро пожаловать в это изысканную современную виллу, расположенная в престижном районе Эль П…
€2,25 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Добро пожаловать в эту средиземноморскую виллу на берегу моря в Байя-Дорада, Эстепона. Погру…
€1,38 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Добро пожаловать во Виллу Флора, где сбудутся ваши мечты! Эта изысканная вилла, расположенна…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Привлекательная средиземноморская вилла в Ла Ресина Гольф, Эстепона. Идеальное расположение …
€815,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 586 м²
Добро пожаловать в это жилищное комплекс из 8 вилл в Марбелье. Расположенные в престижном го…
€1,69 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Добро пожаловать во виллу Nusa, роскошный балийский курорт, расположенный в самом сердце Нуэ…
€2,65 млн
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Добро пожаловать в Villa Baoli - изысканную недвижимость, расположенную в желаемом районе Ну…
€2,30 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Эта превосходная индивидуальная вилла расположена в одном из лучших районов Марбельи, в само…
€4,65 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Представляем вам виллу Ботан - потрясающую виллу в современном скандинавском стиле, которая …
€3,00 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 658 м²
Продается красивая вилла со средиземноморской архитектурой, один из самых красивых домов в э…
€3,25 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 614 м²
Откройте для себя эту исключительную современную виллу, доступную для продажи в гольф-клубе …
€3,20 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 726 м²
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
€2,19 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 538 м²
Исследуйте возвышенное очарование эксклюзивности и роскоши в "Los Olivos del Campanario" - д…
€1,86 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
€2,99 млн
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы в Istan, Испания
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы
Istan, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 513 м²
Ищете современную виллу с впечатляющим видом на озеро Истан и всего в 12 минутах от Марбельи…
€3,50 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 658 м²
Продается вилла средиземноморской архитектуры, построенная в 2008 году, с отличными характер…
€1,81 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 605 м²
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
€1,99 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benahavis, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 860 м²
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
€3,70 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 617 м²
Продается современный проект виллы под ключ, на первой линии гольфа, в жилом районе Capanes …
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 607 м²
Добро пожаловать в Виллу Лимон, выдающуюся виллу с современным дизайном, расположенную в жел…
€3,29 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Mijas, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Mijas, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 635 м²
Окунитесь в дыхание захватывающей мечты с этой великолепной виллой в Кабопино, Марбелья Вост…
€2,90 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы в Mijas, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы
Mijas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 391 м²
Elysium Golf - это новый строящийся проект современных вилл в прекрасной природной среде, ок…
€895,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Малага, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Малага, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Превосходная вилла площадью 603м², расположенная на участке площадью 1.100м² с ярким совреме…
€3,95 млн

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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