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Виллы с видом на море в Андалусии, Испания

Марбелья
97
Estepona
43
Фуэнхирола
20
Cuevas del Almanzora
6
San Roque
5
Малага
5
Comarca de la Costa Granadina
3
Тарифа
3
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203 объекта найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 656 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Количество этажей 2
Живописные дома в Малаге Михас рядом с полем для гольфа El Chaparral Эти дома с просторными …
€1,77 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 824 м²
Количество этажей 2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€4,88 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 931 м²
Количество этажей 4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Роскошная вилла в Коста-дель-Соль напрямую от застройщика Коллекция Palm в Reserva del Higu…
€2,90 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Элегантная вилла в самом сердце Коста дель Соль Эта роскошная вилла в современном стиле пре…
€3,25 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 407 м²
Современная вилла, расположенная в самом сердце Коста дель Соль Строящаяся современная вилл…
€1,53 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
Элитные Виллы в Востребованном Районе Фуэнхиролы. Отдельные виллы расположены в Фуэнхироле, …
€1,50 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€2,90 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 498 м²
Количество этажей 2
Роскошная Вилла в Жилом Комплексе со Множеством Удобств в Бенальмадене Дом расположен в райо…
€4,98 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€4,88 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 404 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€2,40 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€735,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Экологичные Виллы Класса Люкс на Лоне Природы в Бенаависе Роскошные виллы расположены в Бена…
€1,99 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Малага, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малага, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Виллы Класса "Люкс" с Видом на Город и Первоклассными Особенностями в Уникальном Проекте в М…
€1,43 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Малага, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малага, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Виллы Класса "Люкс" с Видом на Город и Первоклассными Особенностями в Уникальном Проекте в М…
€1,43 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Отдельные Готовые Виллы с Системой «Умный Дом» в Бенаависе, Малага Отдельные виллы открытого…
€3,30 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями в Окружении Холмов в Марбелье, Малага Отдельная вилла со ст…
€2,87 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benalmadena, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benalmadena, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Отдельные Роскошные Виллы в Отличном Месте Бенальмадены, Малага Роскошные виллы в Малаге рас…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Виллы в Престижном Месте для Изысканной и Комфортной Жизни в Бенальмадене, Малага Современны…
€1,45 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Просторные Виллы на Больших Участках с Персональным Бассейном и Садом в Марбелье Эффектные в…
€6,20 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mijas, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Виллы на Стадии Котлована с Дизайном в 3-х Вариантах в Михас-Коста, Малага Современные виллы…
€850,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Открытой Планировкой и Собственным Бассейном в Эстепоне Частный закрытый к…
€1,90 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mijas, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mijas, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 609 м²
Потрясающие Односемейные Виллы в Марбелье с Захватывающим Видом на Побережье Роскошные вилл…
€3,75 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 694 м²
Количество этажей 3
Роскошные Современные Виллы с 4-мя Спальнями в Бенальмадене Город Бенальмадена считается одн…
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 483 м²
Количество этажей 3
Роскошные Современные Виллы с 4-мя Спальнями в Бенальмадене Город Бенальмадена считается одн…
€950,000
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 737 м²
Количество этажей 2
Просторная Вилла с 6-ю Спальнями и Видом на Море в Бенальмадене Отдельно стоящая вилла распо…
€2,25 млн

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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