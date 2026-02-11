Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  2. Испания
  3. Севилья
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Севилье, Испания

2 объекта найдено
Вилла 12 комнат в Севилья, Испания
Вилла 12 комнат
Севилья, Испания
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 416 м²
Этаж 1/2
Расположение: Севилья, Андалусия, Испания. Исторические оливки 16-го века имеют огромное арх…
$10,36 млн
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Espartinas, Испания
Вилла
Espartinas, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Поместье в пригороде Севильи, пригодное для содержание лошадей. Участок 19000 м2 засаженный …
$989,836
