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Виллы в Vejer de la Frontera, Испания

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вехер-де-ла-Фронтера,140.000 евро ~700 м от пляжа  Участок в деревенском стиле 500…
€140,000
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