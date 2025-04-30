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Виллы с гаражом в Андалусии, Испания

Марбелья
156
Малага
5
Эстепона
63
San Pedro Alcantara
30
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104 объекта найдено
Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 158 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   725 000 гаста & евро;   995 000. [Хабитасьоны: 4 - 5] [Ba…
$717,554
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 226 м²
New Development: Prices from € 1,100,000 to € 1,150,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 3 - 3] [Built…
$1,09 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла с шестью спальнями с панорамным видом на море, горы и гольф. Расположення…
$5,70 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла для реформы, расположенная в Guadalmina Alta, Valle del Golf, в нескольки…
$974,838
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Эта элегантная вилла с 6 спальнями продается в закрытом поселке Ломас-де-ла-Кинта, престижно…
$5,55 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 408 м²
New Development: Prices from € 1,200,000 to € 1,200,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,19 млн
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 286 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   525 000 гаста & евро;   584 000. [Хабитасьоны: 4 - 4] [Ба…
$522,425
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Вилла в Calahonda, Испания
Вилла
Calahonda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Большая классическая вилла высокого качества в отличном состоянии, расположенная в тихом рай…
$2,95 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 471 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 950 000 гаста & евро;   3 800 000. [Хабитасьоны: 4 - 10…
$1,95 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 425 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 760 000 гаста & евро;   1 760 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,74 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 360 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 790 000 гаста & евро;   1 790 000. [Хабитасьоны: 6 - 6]…
$1,77 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 368 м²
New Development: Prices from € 1,050,000 to € 1,200,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,05 млн
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 201 м²
New Development: Prices from € 725,000 to € 1,075,000. [Beds: 3 - 4] [Baths: 3 - 4] [Built s…
$721,444
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 943 м²
Новые разработки: Цены от € 5,750,000 € 5,750,000. [Кровати: 8 - 8] [ванны: 7 - 7] [встроенн…
$5,72 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Превосходная вилла площадью 603м², расположенная на участке площадью 1.100м² с ярким совреме…
$3,95 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 260 м²
New Development: Prices from € 1,380,000 to € 1,380,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 3 - 3] [Built…
$1,37 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 286 м²
New Development: Prices from € 1,200,000 to € 1,250,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,19 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 424 м²
New Development: Prices from € 2,525,000 to € 2,525,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 5] [Built…
$2,50 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Современное описание 9 вилл de lujo ubicado в Новой Милья-де-Оро в Марбелье и Эстепоне.Индив…
$2,46 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 133 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 550 000 гаста & евро;   1 650 000. [Хабитасьоны: 3 - 3]…
$1,53 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 488 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 900 000 гаста & евро;   1 900 000. [Хабитасьоны: 4 - 4]…
$1,90 млн
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Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 333 м²
Discover an unparalleled lifestyle on the Almeria coast, in the exclusive Macenas Mediterran…
$871,018
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Impeccably designed modern south facing villa in the most exclusive community in Europe La Z…
$9,40 млн
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Вилла в Manilva, Испания
Вилла
Manilva, Испания
Площадь 133 м²
New Development: Prices from € 460,000 to € 545,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$457,744
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Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 255 м²
Discover an unparalleled lifestyle on the Almeria coast, in the exclusive Macenas Mediterran…
$1,02 млн
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 422 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 760 000 гаста & евро;   2 106 000. [Хабитасьоны: 4 - 4]…
$1,76 млн
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 216 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   615 000 гаста & евро;   615 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ba…
$608,684
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 290 м²
New Development: Prices from € 2,485,000 to € 2,485,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$2,47 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 1 410 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   6 995 000 гаста & евро;   6 995 000. [Хабитасьоны: 9 - 9]…
$6,96 млн
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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Недорогая
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