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Виллы в Тарифа, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом в Тарифа, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€360,000
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€1,55 млн
Вилла 8 спален в Тарифа, Испания
Вилла 8 спален
Тарифа, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€500,000
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