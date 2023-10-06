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Виллы возле озера в Андалусии, Испания

Марбелья
97
Estepona
43
Фуэнхирола
20
Cuevas del Almanzora
6
San Roque
5
Малага
5
Comarca de la Costa Granadina
3
Тарифа
3
Вилла В архив
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3 объекта найдено
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы в Istan, Испания
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы
Istan, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 513 м²
Ищете современную виллу с впечатляющим видом на озеро Истан и всего в 12 минутах от Марбельи…
€3,50 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с террасой, с двором в Малага, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с террасой, с двором
Малага, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Country House with many possibilities in Estepona The Villa/Finca has a private road that on…
€3,00 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Добро пожаловать в эту великолепную виллу на первой линии гольфа, которая продается в Нуэва …
€1,75 млн

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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