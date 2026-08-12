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Виллы возле озера в Андалусии, Испания

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Марбелья
208
Малага
6
Севилья
4
Эстепона
116
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1 объект найдено
Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Country House with many possibilities in Estepona The Villa/Finca has a private road that on…
$3,00 млн
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с гаражом
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с террасой
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Недорогая
Элитная
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