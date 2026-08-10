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Виллы в Гранаде, Испания

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Almunecar
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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Almunecar, Испания
Вилла 5 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Стильные виллы с панорамным видом на море в Ла-Эррадура, Гранада Ла-Эррадура — живописная пр…
$1,95 млн
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Вилла в La Herradura, Испания
Вилла
La Herradura, Испания
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный жилой комплекс, сочетающий авангардную архитектуру с уникальной природной с…
$2,27 млн
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Вилла в Calahonda, Испания
Вилла
Calahonda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Большая классическая вилла высокого качества в отличном состоянии, расположенная в тихом рай…
$2,95 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Almunecar, Испания
Вилла 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
Экологичные виллы на берегу моря в Альмуньекаре с панорамным видом Новый проект находится в …
$2,13 млн
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Параметры недвижимости в Гранаде, Испания

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