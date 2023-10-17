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Продажа офисных помещений в Провинция Аликанте, Испания

Алаканти
13
Аликанте
13
Марина-Баха
4
Бах-Виналопо
3
Бенидорм
3
Эльче
3
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23 объекта найдено
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 90 м²
Commercial interplant for rent and sale located in the downtown area of the city Very bright…
€160,000
Офис с лифтом, с гаражом, с кладовой в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с кладовой
Аликанте, Испания
Площадь 630 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет на продажу большой коммерческий мезонин с большой площад…
€750,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 80 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис на продажу площадью 80 м2 в отличном месте…
€89,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 119 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет этот офис в аренду и продажу площадью 119 м2 в отличном …
€126,000
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 277 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 277 м2 в Elc…
€336,135
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 89 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 89 м2 в Elch…
€113,696
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 92 м²
Коммерческий офис на продажу расположен в привилегированном месте рядом с ADDA и Аликанте Пл…
€120,000
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 180 м²
Непревзойденное расположение, коммерческий офис на продажу, расположенный в Rambla Méndez Nú…
€340,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 64 м²
Коммерческий межплантат для продажи с высокой прибыльностью расположен в центре города, в жи…
€78,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 61 м²
Экономичный коммерческий офис для продажи и аренды расположен в самом коммерческом центре и …
€62,000
Офис с лифтом, с гаражом, с посудомоечной машиной в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с посудомоечной машиной
Аликанте, Испания
Площадь 150 м²
Casamayor представляет вам этот великолепный офис / дом в аренду и продажу, который более че…
€490,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 290 м²
Сдается офис в центре города Аликанте, в непосредственной близости от улицы Рамбла, района с…
€408,800
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 176 м²
Отличная цена и расположение, коммерческий офис на продажу и аренду, с недавним ремонтом, ра…
€175,000
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 169 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 169 м2 в Elc…
€172,840
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 129 м²
Возможность для большого коммерческого офиса на продажу, расположенного в районе Rambla Mend…
€190,000
Офис 2 ванных в Аликанте, Испания
Офис 2 ванных
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Коммерческие помещения в Ветне, расположенные на Авенида де Мезоннав, нервном центре города …
€193,000
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 96 м²
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
€495,000
Офис 1 спальня в Бенидорм, Испания
Офис 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Мезонинный офис в центре Бенидорма, расположенный прямо над Зарой, с видом на старый город и…
€140,000
Офис в Торревьеха, Испания
Офис
Торревьеха, Испания
Площадь 400 м²
Продаётся ресторан на берегу моря в Торревьеха, Коста-Бланка, Испания. Общая площадь 400 м…
€890,000
Офис в Teulada, Испания
Офис
Teulada, Испания
 Тип продукта :   Торговый парк в  Теулада , провинция Аликанте.  Зона :  город Теул…
€16,00 млн
Офис в Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
Речь идёт  о  коммерческой сети которая успешно работает по всей Испании.   Город :  …
€13,15 млн
Офис под аренду в Teulada, Испания
Офис под аренду
Teulada, Испания
Торговый парк в  Теулада , провинция Аликанте.  Город Теулада – это одна из главных  …
€16,00 млн
Офис в Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
Коммерческий инвестиционный продукт Это коммерческий объект, сдаваемый в аренду сетью по все…
€12,50 млн

Типы недвижимости в Провинция Аликанте

коммерческая недвижимость
отели
инвестиционная недвижимость
склады
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