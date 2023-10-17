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Инвестиционная недвижимость в Провинция Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
3
Инвестиционная В архив
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7 объектов найдено
Инвестиционная в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Площадь 249 м²
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
€660,000
Инвестиционная 4 спальни в Торревьеха, Испания
Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 322 м²
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
€579,900
Инвестиционная 9 спален в Аликанте, Испания
Инвестиционная 9 спален
Аликанте, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 250 м²
Продается комплексное здание в Аликанте, разделенное на 9 полностью оборудованных отдельных …
€777,000
Инвестиционная в Торревьеха, Испания
Инвестиционная
Торревьеха, Испания
Площадь 1 100 м²
Продаётся здание в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 1100.00 м2, состоит из 1 комнат…
€1,90 млн
Инвестиционная 58 ванных в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Инвестиционная 58 ванных
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Кол-во ванных комнат 58
Площадь 1 400 м²
Продается общежитие для студентов в 300 метрах от Университета. Всего 58 комнат, 3 из них дл…
€750,000
Инвестиционная в Провинция Аликанте, Испания
Инвестиционная
Провинция Аликанте, Испания
Площадь 1 840 м²
Инвесторам!!! Отличная инвестиции в Испании , в городе Аликанте. Лот из 20 квартир и 20 парк…
€1,75 млн
Инвестиционная в Провинция Аликанте, Испания
Инвестиционная
Провинция Аликанте, Испания
Площадь 16 000 м²
Гериатрический центр в провинции Аликанте. В настоящее время пуст и никогда не был инагуиров…
€12,00 млн

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