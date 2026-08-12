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Отели в Аликанте, Испания

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16 объектов найдено
Отель 12 000 м² в Аликанте, Испания
Отель 12 000 м²
Аликанте, Испания
Количество спален 101
Кол-во ванных комнат 101
Площадь 12 000 м²
Международный аэропорт Аликанте находится в 25 км и трамвайные остановки в пределах 300 метр…
$12,30 млн
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РЕДКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ, Коста-Бланка, Испания в Хавея, Испания
РЕДКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ, Коста-Бланка, Испания
Хавея, Испания
РЕДКИЙ ОТЕЛЬНЫЙ АКТИВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ Хавеа (Jávea), Коста-Бланка, Испания Инвест…
$15,94 млн
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Отель в Кальпе, Испания
Отель
Кальпе, Испания
Новый отель на продажу — Бенидорм, центр и пляжи Редкая инвестиционная возможность в Бени…
$3,03 млн
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TekceTekce
Продажа хостела в Аликантe – 2 млн €. в автономное сообщество Валенсия, Испания
Продажа хостела в Аликантe – 2 млн €.
автономное сообщество Валенсия, Испания
Продажа хостела в Аликантe – 2 млн €. • Месторасположение: всего в 1,5 км от пляжа, аэроп…
$2,34 млн
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Продаются отельные номера в бутик-отеле в центре Аликанте, Испания в Аликанте, Испания
Продаются отельные номера в бутик-отеле в центре Аликанте, Испания
Аликанте, Испания
Площадь 30 м²
Castellon Plaza Hotel — современный бутик-отель на 30 дизайнерских номеров с панорамным видо…
$166,215
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Hotel Invest
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Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 €  в Аликанте, Испания
Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 € 
Аликанте, Испания
Площадь 767 м²
Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 €  …
$2,17 млн
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Продажа отеля 2★ в центре Benidorm Old Town – 4,6 млн € в Бенидорм, Испания
Продажа отеля 2★ в центре Benidorm Old Town – 4,6 млн €
Бенидорм, Испания
Продажа отеля 2★ в центре Benidorm Old Town – 4,6 млн € • Месторасположение: отель наход…
$5,39 млн
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Отель 3 240 м² в Аликанте, Испания
Отель 3 240 м²
Аликанте, Испания
Количество спален 50
Площадь 3 240 м²
3-звездночный отель в Аликанте. Находится на второй линии пляжа. Всего в 100 метрах от моря.…
$3,15 млн
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Отель 14 161 м² в Кальпе, Испания
Отель 14 161 м²
Кальпе, Испания
Количество спален 194
Площадь 14 161 м²
Отель находится менее чем в 200 метрах от пляжа и пристани для яхт. Этот отель выполнен в со…
$18,54 млн
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Отель 1 800 м² в lAlfas del Pi, Испания
Отель 1 800 м²
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 20
Площадь 1 800 м²
В отеле есть бассейн и сад. Он состоит из 20 апартаментов площадью 40 м2, с спальней и с тер…
$3,15 млн
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Отель 5 000 м² в Аликанте, Испания
Отель 5 000 м²
Аликанте, Испания
Количество спален 47
Площадь 5 000 м²
Продается здание на стадии постройки. 30% здания необходимо достроить. Здание находится неда…
$4,00 млн
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Отель в Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Продается отель в центре Бенидорма. Хороший средний уровень занятости - 46 номеров и бар-ка…
$2,50 млн
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Отель 4 650 м² в Аликанте, Испания
Отель 4 650 м²
Аликанте, Испания
Площадь 4 650 м²
Просторный Отель*** на первой линии моря, всего в 40 минутах от аэропорта Аликанте. После ка…
$7,14 млн
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Отель в Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
Число комнат 17
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 17
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Altozano. Общая площадь 89.00 м2, гостиница 1981 год…
$1,39 млн
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Отель 550 м² в el Campello, Испания
Отель 550 м²
el Campello, Испания
Площадь 550 м²
Продается ресторан/отель в Аликанте с возможность переделать его в виллу. Виды на море. Рест…
$649,892
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Отель 5 851 м² в Бенидорм, Испания
Отель 5 851 м²
Бенидорм, Испания
Количество спален 118
Кол-во ванных комнат 118
Площадь 5 851 м²
Продается отель в Бенидорме с более чем 100 номерами. С очень хорошим расположением, всего в…
$12,60 млн
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Типы недвижимости в Аликанте

коммерческая недвижимость
рестораны
офисы
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