Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Квартиры

Купить квартиру в Эгейский регион, Турция

Измир
22
Мугла
19
Бодрум
11
Айдын
9
Кютахья
8
Tuerkmen Mahallesi
6
Menderes
5
Kusadasi
4
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
58 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня
Фетхие, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/3 Этаж
€ 180,000
Продажа квартиры 1+1 в Фетхие, Новый комплекс в чальшь   Наш ЖК идеальн…
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 950,000
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 325 м²
€ 1,650,000
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Квартира 2 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 388,588
Недвижимость класса люкс с видом на Эгейское море в Турции Эта элитная недвижимость также…
Квартира 1 спальняв Бодрум, Турция
Квартира 1 спальня
Бодрум, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 199,617
Роскошные квартиры с панорамным видом на море в Турции Квартиры отличаются необыкновенным…
Квартира 3 комнатыв Кютахья, Турция
Квартира 3 комнаты
Кютахья, Турция
3 Количество комнат 106 м² 2/2 Этаж
€ 168,700
Прекрасная квартира 2+1 в красивом домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
Квартира 3 комнатыв Agackoey, Турция
Квартира 3 комнаты
Agackoey, Турция
3 Количество комнат 90 м² 1/1 Этаж
€ 145,200
Новая современная квартира 2+1 Район: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот проект расположен в одном …
Квартира 2 комнатыв Agackoey, Турция
Квартира 2 комнаты
Agackoey, Турция
2 Количество комнат 67 м² 2/2 Этаж
€ 117,100
Современная квартира вашей мечты 1+1 в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпани…
Квартира 3 комнатыв Agackoey, Турция
Квартира 3 комнаты
Agackoey, Турция
3 Количество комнат 94 м² 3/3 Этаж
€ 164,000
Уютная квартира 2+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая дан…
Квартира 2 комнатыв Кютахья, Турция
Квартира 2 комнаты
Кютахья, Турция
2 Количество комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 126,500
Новая квартира 1+1 в супер комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет постро…
Квартира 2 комнатыв Agackoey, Турция
Квартира 2 комнаты
Agackoey, Турция
2 Количество комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 113,400
Новая квартира 1+1 в замечательном комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот проект распол…
Квартира 3 комнатыв Mecidiye, Турция
Квартира 3 комнаты
Mecidiye, Турция
3 Количество комнат 104 м² 1/1 Этаж
€ 173,300
Идеальная новая квартира 2+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Высококаче…
Квартира 2 комнатыв Mecidiye, Турция
Квартира 2 комнаты
Mecidiye, Турция
2 Количество комнат 73 м² 1/1 Этаж
€ 142,400
Роскошная квартира 1+1 в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 50…
Квартира 2 комнатыв Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenifoca, Турция
2 Количество комнат 56 м² 2/2 Этаж
€ 234,200
Квартира 1+1 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до…
Квартира 2 комнатыв Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenifoca, Турция
2 Количество комнат 49 м² 1/1 Этаж
€ 182,700
Квартира 1+1 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до…
Квартирав Бодрум, Турция
Квартира
Бодрум, Турция
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м² 1/2 Этаж
Цена по запросу
Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает …
Квартира 2 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
€ 253,000
Комплекс расположен в 5 минутах езды от всей инфраструктуры, в 10 минутах от пляжей и в 12 …
Квартира 3 спальнив Didim, Турция
Квартира 3 спальни
Didim, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 3/3 Этаж
€ 291,000
Квартиры находятся в новом комплексе компании Necdet Yapi. Площадь составляет 145 5 кв.м. Ко…
Квартира 2 спальнив Didim, Турция
Квартира 2 спальни
Didim, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 2/3 Этаж
€ 203,500
Квартиры находятся в новом комплексе компании Necdet Yapi. Площадь составляет 85 кв.м. Компл…
Квартира 1 спальняв Didim, Турция
Квартира 1 спальня
Didim, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/3 Этаж
€ 143,000
Однокомнатная квартира с кухней-гостиной площадью 55 м² в ново…
Квартира 2 спальнив Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
Цена по запросу
Шагните в удивительный мир недвижимости, купив инвестиционную недвижимость с полными преимущ…
Квартира 1 спальняв Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м²
Цена по запросу
Realtor Turkey presents an exceptional experience to buy an investment property. This is not…
Квартира 2 спальнив Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
Цена по запросу
This apartment for sale is located in heart of Izmir’s Cesme. The region is a combination of…
Квартира 4 спальнив Чешме, Турция
Квартира 4 спальни
Чешме, Турция
1 Количество комнат 5 ванных комнат 165 м²
Цена по запросу
Удивительная инвестиционная недвижимость всего в одном клике, приезжайте в этот эксклюзивный…
Квартира 3 спальнив Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
Цена по запросу
We are delighted to offer this new luxury two-bedroom apartment to you! The apartment is loc…
Квартира 3 спальнив Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
Цена по запросу
Мы предлагаем квартиру для продажи тем, кто ищет исключительную недвижимость! Представьте се…
Квартира 2 спальнив Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 62 м²
Цена по запросу
This flawless property for sale is located in Izmir which is a contemporary city. İzmir is o…
Квартира 3 спальнив Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
Цена по запросу
Покупка дома в Измире - это действительно хорошая инвестиция для вашего будущего. Из-за клим…
Квартира 3 спальнив Kusadasi, Турция
Квартира 3 спальни
Kusadasi, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м² 1/1 Этаж
€ 86,000
Всего номеров: 3 5-этажное здание 3 & nbsp; пол Море в & nbsp; 2000 & nbsp; m Бал…

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти