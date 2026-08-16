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Квартиры в Кютахье, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кютахья, Турция
Квартира 2 комнаты
Кютахья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
$1,45 млн
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Квартира 2 комнаты в Altintas, Турция
Квартира 2 комнаты
Altintas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция Резид…
$131,014
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Параметры недвижимости в Кютахье, Турция

с террасой
Недорогая
Элитная
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