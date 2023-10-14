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Квартиры в Altintas, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€163,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€151,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€95,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Altintas, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Altintas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4/5
Шикарные Квартиры с Возможностью Рассрочки в Бурсе. Шикарные квартиры с видом на море распол…
€204,000
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