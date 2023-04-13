Купить недвижимость с видом на море в Болгарии

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94 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Ravda, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
4/1 Этаж
€ 43,000
IBG Real Estate предлагает на продажу эту двухкомнатную квартиру с бассейном и видом на море…
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
2/6 Этаж
€ 130,000
Мы рады предложить эту меблированную двухкомнатную квартиру, расположенную на 4-м этаже в ун…
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
1/4 Этаж
€ 73,500
IBG Real Estates is pleased to offer this fully furnished 1-bedroom apartment, located …
Дом 3 спальни
Balchik, Болгария
4 Количество комнат
3 ванных комнат
196 м²
Количество этажей 2
€ 334,990
IBG Real Estates is pleased to offer this exceptional property, located in the sea town of B…
Квартира 1 спальня
Kosharitsa, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
2/3 Этаж
€ 59,900
IBG Real Estates предлагает на продажу апартаменты с одной спальней, расположенные на 2 этаж…
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
3/6 Этаж
€ 165,000
IBG Real Estates предлагается к продаже в этих просторных апартаментах с 2 спальнями и 2 спа…
Квартира 1 спальня
Nesebar, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
3/6 Этаж
€ 64,000
Мы рады предложить на продажу эту полностью меблированную квартиру с одной спальней, располо…
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
2/4 Этаж
€ 59,995
IBG Real Estates предлагает на продажу эту меблированную двухкомнатную квартиру, расположенн…
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
3/6 Этаж
€ 67,500
IBG Real Estates рада предложить эту просторную 1-комнатную квартиру, расположенную на треть…
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
3/5 Этаж
€ 111,000
IBG Real Estates offers for sale fully furnished two-bedroom apartment, located on the …
Квартира 1 спальня
Obzor, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
1/5 Этаж
€ 98,000
IBG Real Estates is offer for sale this one-bedroom apartment located on the first floo…
Дом 8 спален
Balchik, Болгария
9 Количество комнат
3 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 3
€ 280,000
IBG Real Estates рада предложить прекрасную недвижимость, расположенную в морском городе Бал…
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
3/6 Этаж
€ 54,500
Квартира с 2 спальнями с бассейном и видом на море, Crown Fort Club, Сен-Влас Продается ком…
Квартира 2 спальни
Ravda, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
82 м²
3/6 Этаж
€ 78,000
IBG Real Estates рада предложить эту меблированную 2-комнатную квартиру, расположенную на 3-…
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
5/6 Этаж
€ 125,000
Квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами и видом на море в Викторио, Свети Влас, 150 м до…
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
4 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
5/6 Этаж
€ 135,000
Квартира с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и видом на море, Вилла Калабрия, Свети Влас IBG…
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
3/5 Этаж
€ 160,000
Вид на море Апартаменты с 1 спальней на берегу моря в Арене 1, Свети Влас IBG Real Estates …
Квартира 2 спальни
Kavarna, Болгария
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
2/4 Этаж
€ 48,990
Светлая квартира с 2 кроватями и видом на море / бассейн в комплексе Гларус, Каварна IBG Re…
Дом 3 спальни
Несебр, Болгария
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
Дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, ВИДОМ НА МОРЕ в Несебаре, 50 м до пляжа IBG Real Es…
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
3/5 Этаж
€ 57,000
Вид на море 1-комнатная квартира в Свети Влас. Без платы за обслуживание IBG Real Estates…
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
3/5 Этаж
€ 145,000
2-BED, 2-BATH квартира с видом на море и бассейн, райский сад, Свети Влас IBG Real Estate…
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
5/5 Этаж
€ 128,000
Апартаменты с видом на море / бассейн с 2 спальнями в Марина Вью, Fort Noks Grand Resort, Св…
Студия 1 комната
Золотые Пески, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
2/11 Этаж
€ 52,000
Студия SEA view в Берлине Golden Beach, Золотые пески IBG Real Estates рада предложить эту …
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
5/11 Этаж
€ 95,000
Апартаменты с 1 спальней на берегу моря с видом на море и бассейн в Majestic Beach Resort **…
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
3/5 Этаж
€ 120,000
Апартаменты с видом на море с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в Dune Residence, Санни Бич …
Квартира 2 спальни
Nesebar, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
236 м²
5/6 Этаж
€ 180,000
Мезонет FIRST LINE с 2 кроватями, 2 ваннами, 2 большими балконами с видом на море в Sun Wave…
Квартира 1 спальня
Ravda, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
3/6 Этаж
€ 95,000
Апартаменты с видом на море / бассейн с 1 спальней в Rich I Nessebar IBG Real Estates рада …
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
5/5 Этаж
€ 95,000
1-комнатная квартира с видом на море в Dolce Vita 2, VIP зона в Свети Влас Мы рады предложи…
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат
86 м²
3/4 Этаж
€ 83,000
Квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами и видом на море в Watermill / Vodenitsata, Свети…
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
3/5 Этаж
€ 53,000
Апартаменты с видом на море с 1 спальней на пляже Ратленд 1, Равда IBG Real Estate предлага…
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