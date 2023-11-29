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Realting.com
Болгария
Жилая
Софийская область
Жильё в Софийская область, Болгария
Район Софии (Столична)
631
София
194
Витоша
99
Триадица
62
Люлин
56
Studentski
51
Ovcha kupel
35
Вробница
26
Изгрев
22
Lozenec
18
Krasno selo
10
Nadejda
10
Poduyane
9
Возраждане
6
Слатина
6
Krasna poliana
5
Mladost
3
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635 объектов найдено
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Квартира
София, Болгария
66 м²
3/5
€117,880
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
92 м²
1/6
€160,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
82 м²
4
€187,059
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
112 м²
2/7
€162,095
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
77 м²
6
€130,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
107 м²
7/7
€256,866
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
78 м²
4/6
€121,200
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
55 м²
6/7
€104,176
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
78 м²
4
€162,729
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
66 м²
4
€105,904
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
28 м²
5
€72,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
110 м²
5/6
€210,000
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Квартира
София, Болгария
68 м²
1/6
€99,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
70 м²
Представляем вашему вниманию самый новый проект в городе София от инвестора с 15-летним оп…
€96,150
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Квартира
София, Болгария
91 м²
7/10
€168,330
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Квартира
София, Болгария
83 м²
3/10
€153,828
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Квартира
София, Болгария
56 м²
7/10
€106,720
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Квартира
София, Болгария
54 м²
3/10
€99,475
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
93 м²
4/4
€110,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
272 м²
9/9
€750,000
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Квартира
София, Болгария
128 м²
3/9
€235,930
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Квартира
София, Болгария
100 м²
6/10
€184,510
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
138 м²
9/9
€225,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
95 м²
5/9
€142,330
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
58 м²
6
€108,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
97 м²
8/15
€154,990
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Квартира
Витоша, Болгария
74 м²
4/5
€155,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
119 м²
4/9
€237,640
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
73 м²
5/6
€134,970
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
68 м²
4/8
€125,000
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