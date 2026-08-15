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Жилье в Софийской области, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Kostinbrod, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kostinbrod, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$40,022
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Дом 3 комнаты в Yarlovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Yarlovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Real estate’s agency KVADRAT presents renovated, small house in pure and peaceful mountain r…
$45,431
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Параметры недвижимости в Софийской области, Болгария

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