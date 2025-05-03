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Долгосрочная аренда домов в Болгарии

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Pomorie, Болгария
Дом 3 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
2 новых односемейных дома между Помори и Сарафово. Эксклюзивный комплекс Victoria Avenue Eas…
$1,356
в месяц
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Дом 3 комнаты в Бургас, Болгария
Дом 3 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Новый отдельный дом между Поморие и Сарафово. Мы предлагаем вам новый отдельно стоящий дом …
$1,187
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Вилла 6 комнат в Свиленград, Болгария
Вилла 6 комнат
Свиленград, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Вилла с тремя / четырьмя спальнями в аренду всего в 12 км от города Свиленград, район Хасков…
$1,068
в месяц
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с видом на горы