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Жилье в Mladost, Болгария

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квартиры
18
34 объекта найдено
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 49 м²
Новый жилой дом в Варне  - комфорт и качество в каждой детали   Местоположение Здание б…
$98,823
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 99 м²
Новостроящийся жилой комплекс в Варне, кв. Возраждане Преимущества -Отличное местополож…
$188,683
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 79 м²
Жилое здание с апартаментами в самом быстроразвивающемся районе Варны - Пчелина   Местоп…
$143,829
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Площадь 90 м²
$154,629
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 44 м²
Новый жилой комплекс из 3 современных зданий в Варне, в районе "Delta Planet Mall"   Мес…
$93,010
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Меблированный апартамент в одном из центральных районов Варны, в близости от большого торгов…
$162,651
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TekceTekce
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 61 м²
Жилое здание с апартаментами в самом быстроразвивающемся районе Варны - Пчелина   Местоп…
$77,907
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с 2-мя спальнями + подземное паркоместо + кладовка в жилом комплексе с бассейном …
$335,603
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с 2-мя спальнями в комплексе с бассейном с минеральной водой, г. Варна   Мест…
$290,656
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 58 м²
Жилой проект в самом быстроразвивающемся районе Варны - Пчелина   Местоположение Район…
$86,897
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Прекрасно двустайно жилище на няма и 1 минута пешеходно разстояние от метростанция , множест…
$123,006
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 59 м²
Новый современный жилой комплекс в Варне в районе с удобствами   Преимущества -Хороший…
$138,352
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Меблированный апартамент с 2-мя спальнями в Варне, в динамично развивающемся районе Пчелина …
$234,850
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 49 м²
Новый современный многоквартирный дом в Варне, район Возраждане   Местоположение Располо…
$77,052
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 69 м²
Жилой комплекс-небоскреб с апартаментами высокого класса в городе Варна, жилом районе Младос…
$127,986
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 71 м²
Новостроящийся жилой комплекс в Варне, в близости от Метро и в 2 мин. езды от Делта мол   …
$102,195
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Квартира 3 комнаты в София, Болгария
Квартира 3 комнаты
София, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
$133,804
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Площадь 99 м²
Агентство недвижимости КВАДРАТ предлагает Вашему вниманию прекрасную однокомнатную меблирова…
$124,746
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 1 224 м²
Предлагаем Вам участок площадью 1224 кв. м., находящийся на тихой  улице в районе  Възраждан…
$1,34 млн
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Участок в промышленной зоне в городе Варна. Преимущества -Отличное местоположение в комм…
$413,600
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
$94,366
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$99,515
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Кол-во ванных комнат 2
$94,366
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
$92,484
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2
Аппартамент В3 Современный, с роскошным фасадом и отделочными работами жилой дом "Премиум…
$126,868
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Sofia City, Болгария
Квартира 3 комнаты
Sofia City, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 6/8
modern, with luxury facade and finishing work residential building „ Premium Mladost Residen…
$126,264
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Параметры недвижимости в Mladost, Болгария

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