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Жильё в Mladost, Болгария

3 объекта найдено
Дом в Mladost, Болгария
Дом
Mladost, Болгария
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
DREAM WISHEN REAL ESTATE Дом для продажи в тихом месте в. Горубляне. Год постройки 2021 со с…
€399,000
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Квартира в Mladost, Болгария
Квартира
Mladost, Болгария
Площадь 134 м²
Этаж 3/4
€250,000
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Дом с Spalni в Mladost, Болгария
Дом с Spalni
Mladost, Болгария
Площадь 300 м²
Представляем дом мечты каждого! Семейный дом на 3 этажах и мансарде, окруженный зеленью и …
€690,000
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Параметры недвижимости в Mladost, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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