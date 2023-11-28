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Жильё в Ovcha kupel, Болгария

квартиры
34
35 объектов найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
€187,059
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 112 м²
Этаж 2/7
€162,095
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 55 м²
Этаж 6/7
€104,176
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 78 м²
Этаж 4/6
€121,200
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 107 м²
Этаж 7/7
€256,866
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
€130,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 28 м²
Количество этажей 5
€72,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
€105,904
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 78 м²
Количество этажей 4
€162,729
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Район Софии (Столична), Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Район Софии (Столична), Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Bestay Property offers to your attention a detached house in its own yard. It is located nex…
€375,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 97 м²
Этаж 3/6
"ДРИУМ ЖЕЛЕЗНОЕ НЕДВИЖИМОСТЬ" Продается двухкомнатная квартира в. Ovcha kupel - это недавно …
€99,990
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 93 м²
Этаж 2/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
€144,119
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 93 м²
Этаж 3/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
€151,557
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 56 м²
Этаж 2/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
€85,669
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
€91,740
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
€135,960
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 71 м²
Этаж 5/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в Овча Купель. Он расположен в но…
€94,931
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 87 м²
Этаж 3/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Овча Купель. Он расположен в но…
€119,992
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 98 м²
Этаж 5/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Овча Купель. Он расположен в но…
€135,381
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 71 м²
Этаж 2/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в Овча Купель. Он расположен в но…
€93,525
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 87 м²
Этаж 5/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Овча Купель. Он расположен в но…
€120,862
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 64 м²
Этаж 6/19
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается меблированная двухкомнатная квартира в. Овча Купель в но…
€153,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 118 м²
Этаж 2/5
€165,200
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 127 м²
Этаж 2/6
С ACT 16!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Он с…
€183,439
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 91 м²
Этаж 2/7
€140,554
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 250 м²
Этаж 4/4
DREAM WISHEN REAL ESTATE For sale a luxuriously furnished four-bedroom apartment in. Gorna B…
€490,000
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Квартира с баней в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира с баней
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 130 м²
Этаж 2/5
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. …
€162,845
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Квартира с баней в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира с баней
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 78 м²
Этаж 2/5
€115,300
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 138 м²
Этаж 4/8
€197,997
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Квартира с баней в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира с баней
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 105 м²
Этаж 4/8
€150,270
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Параметры недвижимости в Ovcha kupel, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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